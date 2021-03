Groitzsch will Corona-Testzentrum am Mittwoch starten

Groitzsch

Am Mittwoch sollen nun auch in Groitzsch kostenlose Corona-Tests möglich werden. Die Stadtverwaltung organisiert das selbst, teilt Bürgermeister Maik Kunze (CDU) mit. „Schade, dass sich bei uns keine anderen Anbieter gefunden haben.“ Statt im bisher avisierten Kino-Foyer wird das Testzentrum im Vereinshaus „Stadtmühle“ eingerichtet. Die Gerätschaften sind alle angeschafft, auf die Genehmigung vom Kreis-Gesundheitsamt wird noch gewartet.

Groitzsch sucht Testpersonal

„Der größte Schwachpunkt für eine solche Aktion ist das Personal“, so Kunze am Donnerstagnachmittag. „Bisher stehen knapp zehn Akteure bereit“, die am Montag einen Lehrgang absolvieren: Mitarbeiter aus dem Rathaus und vom Fitnesscenter „Azur“ sowie Bürger. „Je mehr Tester wir haben, desto längere Öffnungszeiten sind möglich“, wirbt der Bürgermeister um Verstärkung. Interessenten können sich unter Telefon 034296/450 sowie per E-Mail an stadtverwaltung@groitzsch.de melden. Sie erhalten dann auch die Schulung.

Keine Anmeldung in der Stadtmühle

„Die ,Stadtmühle‘ ist besser als das Kino geeignet: barrierefrei, hygienisch günstiger, mehr Platz“, meint Kunze. Der Test- und der Wartebereich werden im Erdgeschoss eingerichtet; falls mehr Leute kommen, kann zudem in der oberen Etage gewartet werden. „Wir wollen das ja ohne vorherige Anmeldung gestalten, man muss einfach nur hinkommen.“

