Groitzsch will neue Bauflächen für Eigenheime ausweisen

Groitzsch

Die Suche nach neuen Flächen für eine mögliche Wohnbebauung wird auch in Groitzsch vorangetrieben. Momentan gibt es dafür nur einzelne „Flecken“. Deshalb lässt die Kommune an der nächsten Etappe für den Planungsvorlauf zur raumordnerischen und städtebaulichen Entwicklung arbeiten. Gleichzeitig sollen überholte Vorgaben aus der Vergangenheit aktualisiert werden. In bürokratischem Deutsch heißt das Ganze: Änderung des Flächennutzungsplans. Die dritte steht an.

Viele Anpassungen unter den 30 Änderungspunkten

Den Entwurf hatte der Technische Ausschuss des Stadtrates im Februar 2019 beauftragt. Am Donnerstagabend stellte Jens Forberig vom Planernetzwerk Pla.net aus Kemmlitz (Stadt Mügeln) das Material dem Gremium vor. „Es geht um 30 Punkte“, fasste Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) zusammen, „darunter viele Korrekturen und Anpassungen.“ So müssten die kleinen Baugebiete der Dörfer eingearbeitet werden, wie etwa von Hemmendorf und Großstolpen. Auch die Sondergebiete „Biogas“ in Kleinprießligk und „ Rewe“ in Groitzsch sind neu.

Wohnbauflächen für mehr als 100 Bauplätze vorgesehen

Am interessantesten für die Bürger sind sicherlich künftige Flächen für Eigenheime, vielleicht aber auch Mehrfamilienhäuser, meinte der Stadtchef. Konkret will er die Gebiete noch nicht benennen, auch wenn sie mit der wohl zu Jahresbeginn anstehenden Auslegung der Unterlagen öffentlich werden. „Wenn etwas im Gespräch ist, gehen Preise schnell in den unrealistischen Bereich.“

Was er aber sagt: „Es könnten weit über 100 Bauplätze werden.“ Wobei alles zunächst nur auf ein Planungsziel hinauslaufe. „Es heißt nicht, dass es später tatsächlich so gemacht wird. Da kann einiges scheitern.“ Unter anderem spiele die Entwicklung des Tagebaus eine Rolle.

Südumfahrung und möglichen neuen Wald einarbeiten

Beachtet werden soll auch die Trassierung für die geplante Südumfahrung von Groitzsch, während die B-2-Verlegung noch keine endgültige Variante hat. Ideen für neue Waldflächen können ebenfalls einfließen.

Von Olaf Krenz