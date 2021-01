Groitzsch will trotz der Corona-Folgen 2021 auf kein Projekt verzichten

Groitzsch

Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) klang schon optimistischer, wenn er zum Jahreswechsel auf das Geschehen der Stadt Groitzsch geblickt hat. Wobei die aktuelle Stimmung nicht nur an der anhaltenden Corona-Pandemie liegt. Trotzdem sind die Bilanz und der Ausblick weitgehend positiv.

Wie fällt Ihr Kurzfazit 2020 für Groitzsch ohne das alles überlagernde Thema aus?

Es gab eine Entwicklung in begrenztem Maße. Besonders gefreut hat mich, dass die Einwohnerzahl leicht gestiegen ist (plus 13 auf 7599, Stand 30. September, d. A.). Sonst war es wirklich ein sehr ungewöhnliches Jahr.

Der Einfluss der Corona-Pandemie

Genau, Corona hat alles überschattet. Wie wirkte sich das auf die Stadt aus?

Zum einen Mehrausgaben, wir mussten ja gewisse Sachen anschaffen. Auf der anderen Seite hatten wir Einnahmeausfälle in Größenordnungen, die nicht so kompensiert wurden, wie sie der Freistaat ursprünglich zugesagt hatte. Das hat es ganz schön schwierig gemacht.

Gab es dadurch Einschränkungen?

Nein, eigentlich nicht. Wir haben trotz allem versucht, uns an den geplanten Vorhaben zu orientieren. Es gab hier und da Verzögerungen, ganz klar. Aber dass wir auf etwas verzichten mussten – da fällt mir jetzt nichts ein.

Der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Quelle: Olaf Krenz

Wie sieht Ihr Corona-Ausblick für die nächsten Monate in Groitzsch aus?

Da wäre ich ja Hellseher, wenn ich das wüsste. Wir versuchen natürlich, die Investitionen und Vorhaben vom Doppelhaushalt zu realisieren. Wir wollen das Problematische, so weit es geht, ausblenden.

Die Vorhaben des vergangenen Jahres

Was waren die größten Projekte 2020 in Groitzsch?

Wir haben sehr viel in die Schulen investiert. Mit den Fördermitteln der Digitaloffensive und den Aufwendungen fürs neue Jahr kommen wir auf 1,5 Millionen Euro, eine tolle Nummer und sehr wichtig. Damit ist die digital-technische und Lehr-Lern-Infrastruktur in allen drei Schulen auf den neuesten Stand gebracht worden – fit für die Zukunft.

Parallel wurde die Mensa der Oberschule saniert. Der Ausbau eines Teils zum Wirtschaft-Technik-Haushalt-Raum läuft noch. Ebenso wie die Aufstockung des Hortgebäudes, die sich verzögert hat.

Die ersten neuen Computerarbeitsplätze sind am Groitzscher Wiprecht-Gymnasium installiert worden, finanziert mit Geldern aus dem Digitalpakt. Quelle: Andreas Müller/Stadtverwaltung Groitzsch

Doch es ging nicht nur um Schulen?

Über das Leader-Förderprogramm konnten wir den Sportplatz in Kleinprießligk fertigstellen. Zurzeit wird dort die Turnhalle saniert und erweitert. Es wurden vier Kinderspielplätze erneuert; die Ausstattung in Groitzsch kann sich längst sehen lassen. Das kleine Wohnbaugebiet Oststraße wurde erschlossen, inzwischen sind alle Parzellen vergeben. Und wie bisher gab es Vorbereitungen für folgende Projekte. Wie etwa für die Kita „Schusterstübchen“, die ein Privatinvestor baut.

Das erschlossene Bebauungsgebiet „An der Oststraße“ in Groitzsch wartet auf die Häuslebauer. Quelle: Olaf Krenz

Was hat gar nicht geklappt?

Der Rewe-Neubau. Das hängt natürlich an den Klagen, wir warten aufs Ergebnis des Verwaltungsgerichts Leipzig. Das ist kein kommunales Vorhaben, aber wir haben es ja im Planungsverfahren begleitet.

Bei kommunalen Projekten mussten wir auf nichts verzichten. Manches hätte schneller gehen oder schon fertig sein können – wie der WTH-Raum und der Hort. Auch die Lieferung der Feuerwehr-Fahrzeuge erfolgt erst 2021. Vieles ist angeschoben und auch im Werden.

Was für 2021 vorgesehen ist

Dann ist der Übergang zum neuen Jahr ja fließend. Was sind da größere Vorhaben? Kommt etwas völlig neu?

Es sind weitgehend Fortsetzungen, inklusive der Digitalisierung der Schulen. In der Oberschule wird zudem ein Fahrstuhl angebaut. Das ist ein spannendes Feld wegen Denkmalschutz und Ausschreibungen. Wichtig ist die Inbetriebnahme des „Schusterstübchens“ mit 48 Kitaplätzen, die wir dringend benötigen wegen des steigenden Bedarfs.

Wird es denn 2021 mit dem Volkshaus richtig losgehen?

Ganz klar: Ziel ist, dass wir zur Baugenehmigung kommen. Das wird schwierig werden durch den Sonderbau. Es gibt Überlegungen, mit einer Teil-Baugenehmigung schon zu beginnen. Momentan wird das wichtige Gutachten der Baugrunduntersuchung erstellt.

Neu ist die Erweiterung der Bibliothek. Sie soll attraktiver werden sowie einen Versammlungs- und Kreativraum erhalten. Wir nutzen die zwei ehemaligen Wohnungen, die dann Physiotherapie waren, mit.

Der Groitzscher Stadt- und Schulbibliothek sollen angrenzende Räume zugeschlagen werden. Quelle: Olaf Krenz

Passiert das angesichts der bürokratischen Hürden tatsächlich 2021?

Da fragen Sie den Falschen. Ich hoffe es wenigstens. Für die Barrierefreiheit dort und am Vereinshaus „Stadtmühle“ haben wir Förderanträge für Treppenlifte gestellt.

Außerdem erwarten wir für die Feuerwehr die Auslieferung des Mannschaftstransportwagens und des Tanklöschfahrzeugs 4000, die Einsatzbekleidung kam ja unmittelbar vor Weihnachten. Am Großstolpener See soll es eine neue Toilette geben. Und beim Baugebiet Großstolpen-Mitte wollen wir vorankommen, sodass wir in die Vermarktung gehen können.

Der neue Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Groitzsch steht noch bei der Firma Schäfer in Oberderdingen-Flehingen (Baden-Württemberg) zum Ausbau. Statt des ursprünglichen Liefertermins Ende Oktober 2020 hoffen die Kameraden nun auf Februar. Quelle: Hersteller

Weiterführende Pläne für Groitzsch

Das sind auch nur wenige Bauplätze.

Richtig. Deshalb versuchen wir, ein größeres Wohnbaugebiet auf den Weg zu bringen. Uns schweben bis zu 65 Bauplätze vor, wirklich mal ein größerer Wurf. Das hängt natürlich von den Gesprächen mit den Flächeneigentümern ab, weil das nur zum Teil kommunale Bereiche sind. Wenn alles ideal läuft, soll alles in einem Zug erschlossen werden.

Das würde erst 2022/2023 sein...

Aber auch nicht viel später.

Und dann hoffen wir, dass es mit dem Glasfaserausbau losgeht. Zurzeit läuft die Befragung.

Rewe hatten Sie angesprochen. Auch Penny und Aldi wollen bauen...

Da kann ich Ihnen sagen, dass die Baugenehmigungen für die beiden Einkaufsmärkte erteilt sind. Penny und Aldi werden Ersatzneubauten erstellen. Penny schließt schon Ende Januar, um im Februar den alten Kasten abzureißen. Bei Aldi wird es etwas länger dauern. Doch es wollen wohl beide im Oktober/November eröffnen. So ist der grobe Plan.

Lebensmittel-Discounter Penny will im Februar seine Filiale abreißen und dann eine neue bauen. Quelle: Jens Paul Taubert

Wurde für 2021 etwas wegen der Corona-Einnahmeverluste gestrichen?

Ich habe keine Signale aus den Abteilungen, dass irgendetwas nicht käme. Das Einzige, was uns wirklich zu schaffen macht, ist, dass es keine Fördermittel für den kommunalen Straßen- und Brückenbau gibt. Wir hätten Bedarf bei Brücken, das liegt uns schon schwer im Magen. Vielleicht müssen wir doch über den nächsten Doppelhaushalt mal eine zu 100 Prozent finanzieren. Aber da sind wir im sechsstelligen Bereich.

Dabei könnten neben den 1,8 Millionen Euro fürs Volkshaus in den nächsten Jahren auch Eigenmittel für Strukturwandel-Projekte nötig sein...

Ja, natürlich. Wir wollen auch Anträge für Strukturmaßnahmen auf den Weg bringen.

Hätten solche Pläne nicht schon in der Schublade warten können?

Ja, hinterher kann man schlau reden. Da müsste ich schon den Förderrahmen wissen, das ist ja das Problem. Wir haben das Volkshaus angestoßen, das wäre ein tolles Projekt gewesen. Der Förderrahmen aber sagt mir, es geht nicht, weil das Vorhaben nicht zusätzlich ist, sondern schon im Haushalt verankert. Die bürokratischen Regeln...

Sie haben doch ein Projekt im Sinn?

Die energetische Sanierung des „Azur“. Aber ich brauche einen Planer. Mit den Unterlagen kann ich die Förderbehörde SAS fragen, ob es funktioniert. Und dann könnten wir loslegen. Insgesamt hat der Strukturwandel 18 Jahre Zeit.

Ein Projekt für den Strukturwandel könnte das Fitness- und Wellnesscenter „Azur“ am Schützenplatz sein. Quelle: Jakob Richter

Noch einmal zu Corona. Wird Groitzsch aufgrund der Folgen Steuern und Beiträge 2021 erhöhen?

Nein, da ist nichts vorgesehen.

