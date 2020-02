Groitzscher Carnevalclub: Die Unsichtbaren zeigen sich

Groitzsch

Im Dunkeln ist gut munkeln. Wer wüsste das besser als die Unsichtbaren vom Groitzscher Carnevalclub GCC? USB nennt sich die junge Schauspiel- und Kabarettgruppe, die unter Schwarzlicht geheimnisvolle Flora und Fauna zum Leben erweckt. „USB, so wie der Stecker“, erklären die lustigen Frauen und müssen selber über ihren Witz lachen. Zu den glorreichen Sieben gehören: Kerstin und Laura Naumann, Daniela Becker, Diana Urban sowie drei Susanns: Susann Breuer, Susan Dietzschold und Susann Schlag, im richtigen Leben arbeiten sie als Friseurin, Sekretärin, Arzthelferin, Röntgenassistentin, Kunsttherapeutin, Ökotrophologin und Sozialversicherungsfachangestellte.

Sieben Gleichgesinnte in den Vierzigern

Im Februar 2012 hatte Kerstin Naumann die Gruppe ins Leben gerufen und schon im Herbst folgte der erste Auftritt. Nach und nach fanden sich sieben Gleichgesinnte zusammen, alle um die 40, plusminus x, mit Spaß am Karneval, am Tanzen und an der Geselligkeit. „Ich hatte schon mal mit Angela Neundorf so etwas Ähnliches gemacht“, erinnert sich die Gründerin und fand die Idee nicht schlecht, es ein zweites Mal zu probieren.

Einmal in der Woche studieren die Unsichtbaren nun ihre neue Choreographie ein. In diesem Jahr ist das ein Bauchtanz unter Schwarzlicht, den sie das nächste Mal am Sonnabend im Gasthof Großpriesligk aufführen. Für das Training und die Feinabsprachen treffen sich die Groitzscherinnen abwechselnd im Vereinshaus des GCC, in einer Physiotherapie oder privat bei jemand zu Hause.

Kostüme und Requisiten Marke Eigenbau

Ihre neonfarbenen Kostüme und Requisiten schneidern und basteln die Frauen selber. Sie wissen genau, was sie wollen und wie ihr Programm wirkungsvoll in Szene gesetzt werden kann. Das sei nicht immer einfach, lenkt Diana Urban ein, denn Weiß ist nicht gleich Weiß. „Nicht jede Farbe eignet sich unter Schwarzlicht“. Auch die Bewegungen müssen genau sitzen, absolut synchron und möglichst in einer Ebene sein. Der schwarze Vorhang hinter und die Lichtquelle vor den Tänzerinnen ist bei Fehlern unerbittlich.

Kaum acht Jahre alt, haben die USBer schon ein kleines Stück Carnevalsgeschichte geschrieben. Noch gut in Erinnerung sind ihre Vogelnummer aus dem ersten Jahr, das Trommelprojekt, eine Zaubershow oder der Sacktanz und das Medley von 2017. Fünf bis sieben Minuten dauern ihre Auftritte, erzählt Kerstin Naumann, was aber einen Riesenaufwand bedeutet. Ohne ihre Kulissenschieber, die das Gestell mitsamt dem schwarzen Vorhang aufs Parkett bugsieren, wären die Unsichtbaren gar nicht so unsichtbar. „So einfach aus der Kalten heraus kann man das nicht machen“, meinen die Groitzscherinnen. Vorbereitung ist für sie der halbe Auftritt.

Von Kathrin Haase