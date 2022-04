Groitzscher Chronisten auf der Spur der Steine der Wiprechtsburg

Groitzsch

Woher stammen die Steine auf der Groitzscher Wiprechtsburg? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Groitzscher Heimatfreunde Dietmar Schäfer und Roland Meyer schon länger. Doch mehr als vage Vermutungen hatten sie bisher nicht. Für die Recherche zu ihrem jüngsten Buch „Die Kirchen von Groitzsch und ihren Ortsteilen“ wollten es die Chronisten genauer wissen und machten sich auf den steinigen Weg in die Zeitzer Region.

Steinbrüche im Burgenlandkreis aufgesucht

Den Kalksteinbruch bei Wetterzeube im Burgenlandkreis steuerten sie als Erstes an. „Hier könnte der Kalkstein für den Mauermörtel herstammen“, vermutet Meyer. Wobei er aber nicht ausschließt, dass der aus der Gegend um Geithain gewonnen worden sein könnte.

Ihre nächste Station war der Steinbruch in Mannsdorf (Burgenlandkreis) – ein Volltreffer. „Wir haben uns die Gesteinsformation genauer angesehen und waren uns einig: Dieses Gestein könnte durchaus für den Bau der Wiprechtsburg verwendet worden sein“, so der Vorsitzende des Naturfreunde- und Heimatvereins Groitzsch. Die Gesteinsformation weise ähnliche Strukturen und Farbe auf.

Ochsenkarren für den Steinetransport

Doch die Spur der Steine war für Schäfer und Meyer noch lange nicht beendet. Das Autorenduo fuhr weiter nach Geußnitz, einem Ortsteil von Zeitz, in dem es ebenfalls einen Steinbruch gab. Erst auf Nachfrage im Ort entdeckten die beiden Forscher das Gelände. „Auch diese Steine könnten in Groitzsch verbaut worden sein“, schlussfolgerten Meyer und Schäfer.

Sie ziehen nun beide Möglichkeiten – Mannsdorf und Geußnitz – in Betracht. Zudem waren die Entfernungen nach Groitzsch für damalige Verhältnisse durchaus überwindbar. Zur Zeit des Burgbaus im 10. und 11. Jahrhundert waren in der hiesigen Umgebung Ochsenkarren die übliche Transporttechnologie zu Lande, weiß Schäfer zu berichten. Schiffbare Wasserwege gab es hier nicht.

Hilfe aus dem Mauritianum in Altenburg

Um wirklich Gewissheit zu erhalten, nahmen die Heimatforscher Kontakt auf mit dem Geologen Lutz Gebhardt und dem Leiter des Naturkundemuseums Mauritianum in Altenburg, Mike Jessat. Sie verglichen das Gestein der Wiprechtsburg mit den Proben aus Mannsdorf und Geußnitz und bestätigten die erste Vermutung: Die Groitzscher Burg ist aus dem Material der Zeitzer Steinbrüche errichtet worden.

„Natürlich war es Graf Wiprecht auch möglich, Steine von weiter her zu beziehen, etwa aus dem Altenburger Raum“, so die Aussage von Jessat. Aber die Nähe zu Zeitz spreche eher für die erste Variante. „So ist auch diese Geschichte noch nicht ganz zu Ende geschrieben.“

Groitzscher Burg als eine Art Selbstbedienungsladen

Die Burg des Grafen Wiprecht war im Mittelalter von großer historischer Bedeutung. Heute sind von ihr nur noch Reste übrig geblieben. Sehenswert sind besonders die ehemalige Rundkapelle und der Stumpf eines runden Turmes, die beide aus der Zeit um 1080 stammen.

„In diesem Zusammenhang taucht eine weitere Frage auf“, so Dietmar Schäfer. „Wo sind die fehlenden Steine der Burganlage geblieben?“ Die Vermutung liege nahe, dass sich die Groitzscher für ihre eigenen Häuser an den Steinen der Burg wie in einem Steinbruch bedient haben.

