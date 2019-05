Kleinprießligk/Groitzsch

Im März dieses Jahres stahlen Langfinger aus einer verschlossenen Lagerhalle in Kleinprießligk 30 Solarmodule und 20 Wechselrichter. Letzteres sind elektrische Geräte, die Gleichspannung in Wechselspannung umwandeln.

Trotz umfassender Spurensicherung gestalteten sich die Ermittlungen schwierig und dauerten an. Zwischenzeitlich suchten Diebe wiederholt den Ort heim und demontierten die bereits von der Betreiberfirma installierten 21 Wechselrichter einer Photovoltaik-Anlage, um diese ebenfalls zu stehlen.

Diebe fuhren mit Beute von Groitzsch nach Polen

Abermals konnten am Tatort Spuren gesichert und ausgewertet werden, zudem erfolgte eine Abgleichung mit dem vorangegangenen Fall. Eine technische Einrichtung, die in den Wechselrichtern verbaut war, führte die Ermittler auf die richtige Spur. Sie konnten die Route nachvollziehen, die die Täter samt der Diebesbeute über die Landesgrenze hinweg, von Deutschland nach Polen nahmen.

Die Ermittler kontaktierten die zuständigen polnischen Behörden und teilten ihre Erkenntnisse mit. Am 8. Mai konnten in einem polnischen Logistikzentrum bei Turek während eines Zugriffs mindestens 70 Wechselrichter beschlagnahmt werden, darunter auch jene, die aus Kleinprießligk gestohlen worden waren. Diese werden zeitnah an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgeliefert. Weiterhin wurde ein Täter festgenommen, gegen den nun Ermittlungen wegen Hehlerei laufen.

Von LVZ/gap