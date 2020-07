Groitzscher Eltern müssen mehr für die Krippe zahlen

Groitzsch

Die Betreuung von Kleinkindern in Groitzsch wird wieder teurer. Ab 1. August müssen Familien für neun Stunden Aufenthalt ihres Steppkes in der Krippe monatlich 228,86 Euro entrichten. Das sind 7,16 Euro beziehungsweise gut 3,2 Prozent mehr als bisher. Die Anhebung hängt mit gestiegenen Betriebskosten in den Einrichtungen zusammen, sagte Kämmerer Steven Weizenmann in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend. Hingegen sinken die Werte für den Kindergarten und den Hort um rund fünf Prozent.

Personalkosten treiben Ausgaben für Krippe hoch

Der Grund für den gegensätzlichen Trend ist auch hier die Entwicklung der Personalkosten. Laut Weizenmann schlägt im Bereich mit den jüngsten Mädchen und Jungen noch die Verbesserung des Personalschlüssels durch. Weil eine Erzieherin fünf statt vorher sechs Kinder betreuen darf, werden mehr Kräfte benötigt. In der jetzt vorgelegten Abrechnung der Gesamtbetriebskosten pro Platz und Monat zeigt sich deshalb eine Teuerung in der Krippe um 34,10 auf 1089,90 Euro – bei sogar leicht verringerten Sachkosten. Im Kindergarten, wo eine Mitarbeiterin inzwischen zwölf statt 13 Knirpse um sich hat, sowie im Hort (noch größere Zahl) war dieser Prozess schon abgeschlossen.

Geringer Werte für Kindergarten und Hort

Dort sind im Vorjahr neben den Sach- sogar die Personalkosten gesunken. Und da die Eltern mit einer festen Quote an den Ausgaben beteiligt werden, wird ihr Betrag nun kleiner. Für die etwa Drei- bis Sechsjährigen sind ab dem neuen Monat 113,52 Euro fällig (minus 6,98 Euro und 5,8 Prozent). Für die (in der Regel) Nachmittagsbetreuung der Grundschüler müssen nun 60,29 Euro (minus 3,01 Euro und 4,8 Prozent) ausgeben werden.

Groitzsch ohne Spielraum für kleinere Quoten

Fragen und Diskussion gab es in der Stadtratssitzung dazu nicht. Ein Beschluss ist in Groitzsch nicht erforderlich, weil die Anteile der Elternbeiträge prozentual festgelegt sind. Eine generelle Senkung muss sich eine Stadt auch leisten können, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) auf die LVZ-Anfrage zum möglichen kostenfreien Vorschuljahr. Kämmerer Weizenmann meinte, dass ihm dabei die Gleichberechtigung fehlt. Das „Geschenk“ würde diese Eltern den anderen gegenüber bevorzugen. Und warum soll immer die Kommune einspringen, fügte er hinzu. Wenn der Freistaat das ermögliche, solle er es auch zahlen.

Für die Kindereinrichtungen der Stadt Groitzsch gelten diese Elternbeiträge ab dem 1. August 2020. Quelle: Stadtverwaltung

Von Olaf Krenz