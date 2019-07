Groitzsch

Eine echte Klappe haben sie nicht, aber Johanna weiß sich zu helfen. Die Klappe ist sie einfach selbst: „Szene 5, Take 7 und Action“, ruft sie, und dann geht es los. Celina steht an der Kamera, Jamie-Lee bedient den Ton, und die anderen schauspielern, bis Johanna „Cut!“ ruft.

„Film ab!“ in Groitzscher Ferienwoche

Die Mädchen erleben in Groitzsch eine ganz besondere Ferienwoche: Sie drehen einen Kurzfilm. Möglich wurde das im Rahmen des Projekts „Film ab!“ der „Neuland“-Sommerwerkstatt. Dahinter steht die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen (LKJ), die damit Jugendbeteiligung und kreative Ideen für die Region unterstützen will. Als Partner vor Ort fungiert das Jugendbüro Groitzsch-Pegau der Diakonie Leipziger Land.

Bei Sozialpädagogin Katrin Ritter vom Jugendbüro laufen die Fäden vor Ort zusammen. Quelle: Diakonie Leipziger Land

Drehbuch schreiben, Spielszenen filmen, Material schneiden

„Voll cool ist dieser Filmdreh und echt ein Abenteuer“, sagt Jamie-Lee. Von der Idee übers Filmen und Schneiden bis zur Aufführung haben sie ihren Streifen selbst gemacht. Los ging es mit einer Kurzeinweisung in Technik, Licht, Ton, Regie und einem Besuch im MDR-Studio in Leipzig.

Dann haben die Mädchen ihr Drehbuch mit dem Titel „Die Neue und die Clique“ geschrieben – eine Geschichte von Ausgrenzung, Streit, Freundschaft, Versöhnung und Dazugehören. „Das ist ein ständiges Thema bei Jugendlichen“, hat Sozialpädagogin Katrin Ritter vom Jugendbüro erlebt.

Die Mädchen merken schnell: Einen Film zu drehen, ist richtig anstrengend. Hinter einer winzigen Sequenz stecken viel Arbeit und Gehirnschmalz. Wer kommt ins Bild und aus welcher Richtung, müssen wir ranzoomen, und ist das Licht optimal? Dies und mehr ist zu klären. Manche sind zurückhaltend vor der Kamera, andere blühen dabei auf. „Seid mal richtig zickig im Film“, ermuntern sich die Hobby-Schauspielerinnen gegenseitig.

Unterstützung für den Dreh ihres Kurzfilms erhalten die Mädchen vom Leipziger Künstler Matthias Zielfeld. Quelle: Diakonie Leipziger Land

Konzentration bei Hitze – Rat vom Künstler

Die Groitzscher Wiprechtsburg ist eine schöne Kulisse, aber die Sonne brennt erbarmungslos auf die jungen Kreativen. Celina will am liebsten nach Hause in ihren Pool. Pausen im Schatten mit viel Wasser und Nervennahrung müssen sein. Dazu gibt es Ermutigung von Matthias Zielfeld.

Der freischaffende Künstler aus Leipzig hilft ein bisschen mit der Technik und erklärt, wie eine Szene trotz des Stolperns gerettet werden kann und warum schnelle Schnitte wichtig sind. Ansonsten aber lässt er die Jugendlichen machen, die sich konzentrieren, am Ball bleiben und im Team arbeiten müssen.

Groitzscher Mädchen haben einen Kurzfilm mit dem Titel „Die Neue und die Clique“ gedreht. Das ist ein Ferienprojekt des Jugendbüros Groitzsch-Pegau der Diakonie Leipziger Land. Quelle: Diakonie Leipziger Land

Und sie halten durch, denn das Ergebnis soll sich sehen lassen. Schließlich ließ sich keiner die Präsentation ihres Kurzfilms im Vereinshaus „Stadtmühle“ entgehen: Eltern, Omas, Freunde, Bekannte und Hortnerinnen kamen vorbei. Vielleicht führen die jungen Regisseurinnen und Mimen ihr Debüt-Stück noch an anderen Orten auf.

Projekt „Neuland“ mit Workshops

Das Projekt „Neuland“ wird gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft über das Programm „Land-Kultur – kulturelle Aktivitäten und Teilhabe in ländlichen Räumen“, das Teil des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung ist. In Groitzsch fanden dabei schon Ideenworkshops zu kulturellen Aktivitäten für Jugendliche sowie zu kreativen Ideen von Teenagern fürs Stadtbild statt. Auch ein Graffiti-Schnupperworkshop gehörte dazu.

Von ck