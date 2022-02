Groitzscher Feuerwehr muss dreimal ausrücken

Groitzsch

Die Feuerwehr Groitzsch wurde am Sonnabend das erste Mal in den frühen Morgenstunden um 5.16 Uhr alarmiert. Durch starke Orkanböen stürzte an der Aral-Tankstelle in Groitzsch eine Baum um. Die Kameraden beseitigten diesen in kurzer Zeit, teilte Stadtwehrleiter Mike Köhler mit. Wegen des Sturms Ylenia hatte es in den vergangenen Tagen mehrere Einsätze in der Region gegeben.

Um 12 Uhr schrillten die Funkmeldeempfänger erneut. Diesmal mussten die Groitzscher den Rettungsdienst bei einer Tragehilfe unterstützen. Tragehilfe wird angefordert, wenn Rettungsdienst oder Krankentransport zumeist schwergewichtige Patienten nicht allein in eine Klinik bringen können.

Wegen einer unklaren Rauchentwicklung im Ortsteil Audigast wurden die Feuerwehrleute erneut am Abend alarmiert. Um 18:10 Uhr fuhren sie nach Audigast. Dort brannte glücklicherweise nur eine Feuerwehrtonne. Die Kameraden kam hier nicht zum Einsatz, weil der Brand beaufsichtig und legitim war, teilte Köhler mit.

Von cc