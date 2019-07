Groitzsch

Zwei Groitzscher Feuerwehren sind Montag und Dienstag zu Einsätzen in Ortsteile der Schusterstadt ausgerückt. Beim ersten ging es um die Hilfe für ein eingeklemmtes Kind, beim zweiten musste ein Baum beseitigt werden, informiert Vize-Stadtwehrleiter Mike Köhler.

Kind eingeklemmt – Groitzscher Feuerwehr hilft

Am Montagabend gegen 21.40 Uhr wurde die Ortswehr Groitzsch nach Großpriesligk alarmiert. Auf dem Spielplatz an der Pereser Straße war ein Kind beim Besteigen eines Klettergerüstes durch die Leiter gerutscht und steckengeblieben, sodass es sich nicht mehr allein behelfen konnte. Die Kameraden, mit einem Löschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen ausgerückt, demontierten die Leiter und befreiten das Kind. Dieses wurde vom Rettungsdienst befragt und untersucht, war aber nicht verletzt. Der Einsatz der Groitzscher war bereits nach rund 15 Minuten beendet.

Baum ragt über die Straße

Etwas länger dauerte es am Dienstagmorgen in Berndorf. Die Feuerwehr des Ortsteils wurde kurz vor 6 Uhr an die Kreisstraße 7951 in Richtung Hohendorf gerufen, teilte Köhler mit. Dort hatte ein Baum Schräglage bekommen und ragte über die Fahrbahn. Die sechs mit dem Tragekraftspritzenfahrzeug TSF-W/Z ausgerückten Kameraden zersägten den Baum und machten die Straße wieder frei. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet. Es war der insgesamt 50. in diesem Jahr für die sechs Groitzscher Feuerwehren.

Von okz