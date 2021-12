Groitzscher Feuerwehr rückt 2021 zu doppelt so vielen Einsätzen aus

Groitzsch

Ständig auf Abruf, zuweilen mehrmals an einem Tag ausrücken: Die Groitzscher Feuerwehren mussten in diesem Jahr wesentlich mehr Einsätze absolvieren als 2020. Genauer: doppelt so viele. Waren die Kameraden der sechs Ortswehren im vergangenen Jahr 67-mal alarmiert worden, kamen sie nun 133 Meldungen nach.

Vor zwei Jahren waren die ehrenamtlichen Rettungskräfte an ihren Standorten Berndorf, Gatzen, Groitzsch, Großstolpen, Hohendorf und Michelwitz 88-mal gerufen worden. Um noch eine Zahl zu ergänzen: Im sich dem Ende neigenden Jahr kamen so fast 1900 Einsatzstunden zusammen.

„Für uns war es ein außergewöhnliches Jahr“, macht Stadtwehrleiter Mike Köhler deutlich. Vor allem die Unwetter im Mai und im Oktober trieben die Bilanz nach oben, erklärt er. Allein im Frühjahr seien die Feuerwehren elfmal in den Ortsteilen Gatzen, Auligk und Michelwitz unterwegs gewesen, um umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen und um Sturmschäden zu beseitigen. Im Oktober seien aufgrund eines Unwetter gar 25 Einsätze im gesamten Stadtgebiet zusammengekommen.

Hilfeleistungseinsätze summieren sich auf 90

Summa summarum mussten die Kameraden rund 90 Hilfeleistungseinsätze bewältigen. Zu der Arbeit bei Sturmschäden kamen unter anderem Verkehrsunfälle, Türöffnungen und Tragehilfen für Rettungsdienste. Für die hohe Gesamtzahl der Alarmierungen sorgten darüber hinaus 30 Brände, das entspricht knapp 23 Prozent aller Einsätze.

Mehrere Unwetter mit Sturmschäden in diesem Jahr haben die Einsatzzahlen der Groitzscher Feuerwehr rapide steigen lassen. Quelle: Feuerwehr Groitzsch/Mike Köhler

Ungewöhnlich war dieses Jahr allerdings nicht nur hinsichtlich der Einsatzzahlen, sondern auch hinsichtlich der Ausbildungen. So konnten aufgrund der Pandemie deutlich weniger Lehrgänge beispielsweise bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen stattfinden, als ursprünglich geplant. „Bei gerade einmal fünf Lehrgängen kamen dennoch 160 Ausbildungsstunden zusammen“, sagt Köhler.

Kooperation mit Wehr aus Regis-Breitingen

Weiter- und ausgebildet wurde zudem verstärkt in Kooperation mit der Feuerwehr Regis-Breitingen. Gemeinsame Lehr- und Praxisstunden gab es unter anderem bei den Themen Absturzsicherung, Truppführer, Truppmann, Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger, Fireboard-Schulung (Führungsunterstützungssoftware) sowie Fahrsicherheitstraining am Sachsenring.

103 Einsatzkräfte stehen den Feuerwehren der Stadt Groitzsch derzeit zur Verfügung. Erst kürzlich kamen zehn neue Kameraden hinzu. „Was sicherlich unserer sehr guten Akquise geschuldet ist“, meint der Stadtwehrleiter. Die „Neuen“ hatten von Oktober bis November am Truppmann-Lehrgang Teil 1 teilgenommen und „sind somit schon jetzt Teil der Einsatzabteilungen der Ortsfeuerwehren“.

Feuerwehr muss Ausbildung neuer Kameraden vorantreiben

Auch künftig will Köhler alles daran setzen, die Einsatzstärke auszubauen. Denn in den kommenden fünf Jahren werden 13 Kameraden aus Altersgründen von der aktiven Truppe in die Alters- und Ehrenabteilung wechseln. „Außerdem setzen wir auf Jugendarbeit, um hier auch weiterhin neue Einsatzkräfte für die Zukunft zu gewinnen. Aktuell besteht die Jugendfeuerwehr aus 21 Mädchen und Jungen“, betont Köhler.

Von Julia Tonne