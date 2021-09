Groitzscher Feuerwehren im Test: Suche im Maisfeld und ein neuer Tanker

Groitzsch

Mit Abflauen der Inzidenzen gelingt es den Feuerwehren im Landkreis zunehmend, wieder Übungen zu absolvieren. So absolvierten die Kameraden der sechs Ortsfeuerwehren der Stadt Groitzsch nach langer Corona-Pause wieder einen gemeinsamen Übungsdienst. Auf dem Programm stand eine Personensuche in einem Maisfeld bei Hohendorf.

„Als Lage wurde angenommen, dass ein Bürger Maiskolben sammeln wollte und sich dabei im Feld verirrt und von alleine den Weg nicht zurückgefunden hat“, erklärt Stadtwehrleiter Mike Köhler. Daraufhin hätten die Angehörigen des Vermissten die Rettungskräfte alarmiert.

In Formation und mit Unterstützung von Wärmebildkamera wurde das 53 Hektar große Feld, abgesprochen mit dem Landwirtschaftsbetrieb Agross Großstolpen, durchsucht. Nach rund einer Stunde konnte die Person wohlbehalten gefunden werden. Um nicht plötzlich Wildschweinen über den Weg zu laufen, hatte Stadtwehrleiter Köhler vorab mit Jägern gesprochen. Erst mit deren Zustimmung war das Feld als Übungsort auserkoren worden.

Szenario laut Stadtwehrleiter nicht ungewöhnlich

„Bei dieser Übung konnten wir die Kommunikation, Abschnittsbildung, Dokumentation über Führungssoftware und Bildung einer Einsatzleitung üben“, sagt Köhler. Im „Einsatz“ seien 43 Kameraden und elf Fahrzeuge gewesen. „Normalerweise haben wir etwa vier Übungen pro Jahr“, erzählt der Chef-Brandschützer. Allerdings sei die Suche im Maisfeld nach anderthalb Jahren Pause wieder die erste gewesen.

Das Szenario hätten sich die Kameraden aus Berndorf, die federführend für die Übung waren, einfallen lassen – „ein nicht ungewöhnliches Szenario“, wie der Stadtwehrleiter findet. Mit vor Ort war die Drehleiter. Aus 30 Meter Höhe betrachteten die Rettungskräfte das Gelände mit besserem Überblick, um jede noch so kleine Regung an die Kameraden am Boden funken zu können.

Groitzsch bekommt neues Tanklöschfahrzeug

Auch in technischer Hinsicht gibt es von der Feuerwehr Groitzsch Neues zu berichten. So konnten die Kameraden das neue Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) in Besitz nehmen. Es war in einer Sammelbestellung für mehrere Kommunen über die Gemeinde Neukieritzsch organisiert worden.

Das neue TLF ist in Groitzsch angekommen. Quelle: Feuerwehr Groitzsch

Wie Köhler erklärt, hat der Groitzscher Neuzugang vom Typ MAN einen Kofferaufbau in dreiteiliger Modulbauweise mit einem Fassungsvermögen von 5500 Liter Wasser und 500 Liter Schaummittel. Das Fahrzeug verfüge über einen zuschaltbaren Allradantrieb und ein Automatikgetriebe mit zwölf Gängen. Das TLF 4000 kostete rund 360 000 Euro.

Vorgänger des neuen TLF zieht nach Großstolpen um

Der neue Groitzscher Tanker ersetzt das bisherige Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 vom Baujahr 1998. Das wird nun bei der Ortswehr Großstolpen,wo es eine neue Heimat gefunden hat, seinen Dienst verrichten. Der dort bislang zum Einsatz gekommene Robur LO wird ausgemustert.

Kein Wunder: Das 1974 gebaute Fahrzeug ist seit Jahrzehnten bei Floriansjüngern des Dorfes im Einsatz, aber nun in die Jahre gekommen. Vor allem in technischer Hinsicht. „Der LO ist als Einsatzfahrzeug nicht mehr zeitgemäß, weil die Spritzleistung der Pumpe bei etwa 1600 Liter Wasser je Minute liegt“, begründet Köhler. Heutzutage seien 2000 Liter das Minimum.

Neues Zuhause für „Ello“ gesucht

Nun suchen Stadtverwaltung und Feuerwehr Groitzsch ein neues Zuhause für den „Ello“. Fahrbereit sei das Gefährt noch immer, habe noch nicht einmal 10 000 Kilometer auf dem Tacho. Vor allem habe sich der „Ello“ als sehr geländegängig erwiesen. Bis zum 15. Oktober noch sammelt die Stadtverwaltung Gebote. Dann wird der Rote an den Meistbietenden verkauft.

Der 1974 gebaute „Ello“ der Großstolpener Feuerwehr wird verkauft. Die Stadtverwaltung nimmt noch bis Mitte Oktober Gebote entgegen. Quelle: Feuerwehr Groitzsch

Von Julia Tonne