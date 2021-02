Groitzscher Feuerwehren mit weniger Einsätzen im Corona-Jahr 2020

Groitzsch

Auf ein vergleichsweise einsatzarmes Jahr blickt der Groitzscher Stadtwehrleiter Mike Köhler in seiner Bilanz für 2020 zurück. Alle sechs Ortswehren zusammen rückten 67-mal aus. Umso schwieriger gestaltete sich das sonstige Geschehen für die Brandschützer. Die Corona-Pandemie setzte auch ihnen mächtig zu. Sie erschwerte auch die Arbeit des Chefs und seines Stellvertreters Michel Schuck, die im Januar neu in die Ämter gewählt worden waren. Die Einsatzbereitschaft sei aber immer gewährleistet gewesen. Allerdings mussten Veranstaltungen abgesagt werden, mit den Feuerwehren sonst ein Dreh- und Angelpunkt im kulturellen Leben der Ortsteile sind.

Weniger Einsätze – einstellige Zahlen in Ortsteilen

Die meisten Einsätze absolvierte natürlich die Groitzscher Ortswehr, die im Stadtkerngebiet und in den Dörfern aktiv wird, sagt Köhler. Sie erhielt 60 Alarmierungen; in den zwölf Monaten zuvor waren es noch 79 gewesen. Die Zahlen für die Kameraden in den Ortsteilen blieben gar einstellig. Die Großstolpener waren viermal in Aktion, die Berndorfer fünfmal, die Gatzener sechsmal und die Michelwitzer dreimal. Die Hohendorfer Wehr wurde fünfmal angefordert, konnte aufgrund von Personalmangel jedoch nur zweimal ausrücken.

Mehr technische Hilfeleistungen als Löscheinsätze

Der ureigenste Zweck einer Feuerwehr – Brände zu löschen – bestimmte nicht einmal die Hälfte der Einsätze. Das war 29-mal der Fall. Es dominierten die technischen Hilfeleistungen mit 33 Aktionen, und es gab vier sonstige Einsätze. Zu den Besonderheiten gehörten laut Köhler die Anstrengungen bei den Bombenfunden im Tagebau Schleenhain, wobei Teile vom angrenzenden Pödelwitz evakuiert sowie Wassertanks vor der gezielten Sprengung einer Fliegerbombe gefüllt wurden. Besonders emotional waren die Rettung eines Neukieritzscher Mädchens, das auf einer Fensterbank im dritten Obergeschoss saß sowie ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Berndorf und Hohendorf, als ein Moped mit zwei Personen und ein Pkw zusammengestoßen waren.

Ausbildung wegen Pandemie eingeschränkt

Bei zwölf ihrer Aktionen wurden die Groitzscher Floriansjünger in andere Kommunen zur Unterstützung alarmiert, hierbei handelte es sich vorwiegend um die benötigte Drehleiter. Die Einsatzzeit insgesamt summiert sich auf 637 Stunden. Hinzu kommen die große Übung für alle Ortsfeuerwehren im Betriebsgelände der Agrar GmbH Auligk und – trotz der starken Einschränkungen wegen der Pandemie – 2520 Ausbildungsstunden. „Die Dienstbeteiligung kann als gut eingeschätzt werden“,so Köhler. „Ich erhoffe mir für 2021 bessere Ausbildungsbedingungen, um alles weiter auf hohem Niveau halten zu können. Vielleicht müssen wir Dienste in kleinen Gruppen wöchentlich durchführen.“

Einsatzkräfte durchschnittlich knapp 37 Jahre

Aktuell gehören der Feuerwehr Groitzsch 161 Akteure an. Das sind 96 Einsatzkräfte (mit fünf Frauen), 19 Mitglieder der Jugendfeuerwehr (ein Mädchen) sowie 45 Männer und sechs Frauen in der Alters- und Ehrenabteilung. Vier Abgängen bei den Aktiven stehen sieben Zugänge gegenüber. „Hier muss es uns mit verschiedenen Aktionen weiter gelingen, die Einsatzabteilungen zu stärken“, fordert der Stadtwehrleiter. Ihr Altersdurchschnitt liege bei etwa 36 Jahren und neun Monaten.

Neue Fahrzeuge kommen erst 2021

Fahrzeuge und Technik befinden sich in einem guten Zustand. Neu hinzugekommen sind im Vorjahr zwei hydraulische Rettungssätze, über Akku betrieben, für rund 50 000 Euro und Schutzbekleidung für circa 131 000 Euro. Vergeblich erwartet wurden ein Mannschaftstransportwagen und ein Tanklöschfahrzeug 4000, die nun in den nächsten Monaten kommen sollen.

Unverständnis über Impf-Reihenfolge

Nicht verstehen kann Chef Köhler, dass die freiwilligen Feuerwehren bei der Impfung gegen das Corona-Virus nicht mit priorisiert werden. Ob Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst oder Ehrenamtliche, mache keinen Unterschied wegen der gleichen Gefahr. Allein die Groitzscher unterstützten 14-mal den Rettungsdienst bei Tragehilfen und Nottüröffnung, wobei sie auch Kontakt mit corona-positiven Patienten hatten, sagt er. „Hier hätte ich mir eine Gleichbehandlung aller Organisationen gewünscht.“

Von LVZ/okz