Groitzscher Heimatfreunde gratulieren Ulrike von Levetzow

Groitzsch/Löbnitz-Bennewitz

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Aktivitäten des Groitzscher Naturfreunde- und Heimatvereins dünn gesät. Am Sonnabend starteten die Mitglieder mit einer Wanderung in die neue Jahressaison. Zu Ehren von Ulrike von Levetzow ging es traditionell auf Schusters Rappen nach Löbnitz-Bennewitz. Im dortigen Rittergut hatte die am 4. Februar 1804 in Leipzig geborene Adlige, die als letzte große Liebe Goethes gilt, ihre ersten Lebensjahre verbracht und auch ihre Taufe erhalten.

Mit viel Wind auf 6,5 Kilometer

Geführt von Vereinschef Dietmar Schäfer und Wegewart Steffen Linke, begann die Tour über den Wanderweg mit Levetzows Namen am Groitzscher Stadtturm. Dabei freute sich Schäfer, trotz des recht windigen, wenn auch milden Wetters etwa 20 Mitglieder begrüßen zu können, um gemeinsam mit ihnen unter Einhaltung der gültigen Hygienevorschriften die 6,5 Kilometer lange Strecke in Angriff zu nehmen.

Heimatmuseum öffnet am 5. März

„Ich bin froh, dass wir nach so langer Zeit unser Vereinsleben wieder zusammen bestreiten können“, sagte der 69-jährige Vorsitzende. Er hoffe auf eine Normalisierung der Situation. Deshalb kündigte er an, dass das Heimatmuseum am 5. März wieder seine Pforten für die Besucher öffnen soll. Weiteres könne und solle folgen.

Dietmar Schäfer (l.) und Roland Meyer vom Naturfreunde- und Heimatverein Groitzsch ehren am Gedenkstein Ulrike von Levetzow mit einer Blumenschale. Die Wanderung nach Löbnitz-Bennewitz steht traditionell rund um den Geburtstag der Adligen, die als letzte große Liebe Goethes gilt, auf dem Veranstaltungsplan der Vereinsmitglieder. Quelle: Olaf Becher

Blumenschale zum 218. Geburtstag

Zunächst vorbei an der Stadtkirche und dann durch das Groitzscher Pfarrholz schlängelte sich der Weg über Saasdorf und Gatzen zum Zielort Löbnitz-Bennewitz. Hier am Levetzow-Gedenkstein wartete auf die Wanderer ein kleiner Imbiss zur Stärkung. Außerdem ehrten Schäfer und sein Stellvertreter Roland Meyer die bekannte Persönlichkeit zu ihrem Geburtstag mit einer Blumenschale. Ulrike von Levetzow wäre inzwischen 218 Jahre alt. Sie starb 1899 – 95-jährig – im tschechischen Třebivlíce (Schloss Trziblitz).

Von Olaf Becher