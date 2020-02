Groitzscher Nabu-Gruppe hat neuen Chef – und dieses Jahr viel vor

8. Februar: Arbeitseinsatz ab 9 Uhr an den Sedimentbecken Maltitz

13. Februar: Vortrag von Andreas Fischer „Naturkundliche Reiseeindrücke von Reunion und Mayotte“

16. Februar: Wasservogelzählung am Werbener See, Treff mit Peter Windolph um 9 Uhr am Umspannwerk

12. März: Vortrag von Christopher Arnold „Wiesenmahd unter Aspekten des Naturschutzbundes – Vorstellung von Möglichkeiten zur tierschonenden Mahd“

9. April: Exkursion mit Jörg Geier und Peter Windolph „Naturvielfalt am Großstolpener See“

14. Mai: Exkursion mit Ingo Thienemann in der Schnauderaue bei Hohendorf

23. Mai: Naturkundliche Wanderung durch das Pfarrholz Groitzsch mit Christina Fischer und Thomas Schleehahn.

30. Mai: Vogelstimmenführung im Alberthain Pegau mit Ingo Thienemann.

11. Juni: Exkursion mit Peter Windolph „Unterwegs in der Weidelandschaft Profen-Nord“

27. Juni: Tag der offenen Tür von 14.30 bis 17.30 Uhr im Naturschutzzentrum Groitzsch, Neuer Weg

13. August: Sommertreffen im Naturschutzzentrum

10. September: Exkursion mit Ingo Thienemann und Rainer Koschnicke „Biber – Spurensuche in der Elsteraue“

26. September: Regionale Obstausstellung von 10 bis 16 Uhr im Naturschutzzentrum

10. Oktober: Exkursion mit Mike Jessat und Simon Rockstroh „Das Weideprojekt Phönix-Nord“

12. November: Vortrag von Peter Windolph „Canadien Way of Life“ sowie Jahresplanung

10. Dezember: Rückblick über Projekte und Beobachtungen im Jahr 2020