Groitzscher Narren helfen Hunden und Katzen

Groitzsch

Ein Herz für Tiere beweisen die Narren des Groitzscher Carnevalclubs von 1965. Sie haben in den vergangenen Wochen Geld gesammelt und die Summe am 3. Adventswochenende übergeben. Und zwar an das Tierheim in Oellschütz.

„Die Spende ist bei der vergangenen Mitgliederversammlung zusammengekommen“, erklärte Hendrik Fleischer, Präsident der insgesamt 93 GCC-Mitglieder. Blieb zunächst nur die Frage, wohin das Geld fließen sollte: „Wir wollten etwas Gutes tun. Aber wohin, für wen? Die Mehrheit war für Region und Tiere. Und Oellschütz gehört zu Groitzsch.“

Entsprechend groß war die Freude bei Michaela Angermann, der Vorsitzenden des Bornaer Tierschutzvereins, unter dessen Verantwortung das Tierheim betrieben wird. 300 Euro bekam sie von den drei GCC-Weihnachtsfrauen Susann Zühlke, Kerstin Naumann und Josi Ebersbach.

„Das hilft uns wirtschaften, denn bisher konnten beziehungsweise durften wir keine Besucher empfangen oder Advents-Tage anbieten“, sagte Angermann. Denn das Heim für Tiere sei seit mittlerweile 22. Dezember für Besucher geschlossen. Zum wiederholten Male seit Beginn der Corona-Pandemie.

Von Julia Tonne