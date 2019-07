Groitzsch

Wenn das Gewusel auf den Fluren und in den Zimmern von Schulen eine größere Pause einlegt, kommen häufig die Handwerker zum Zuge. Nicht anders ist das in diesen Sommerferien an der Groitzscher Oberschule. Neben den üblichen kleineren Reparaturen und Verschönerungsarbeiten sowie den Überprüfungen gibt es hier diesmal allerdings einen Umbau mit Zimmer-Ringtausch.

Lehrer, Bio und Informatik tauschen Zimmer

Die allgemein wachsende Schülerzahl erfordert mehr Lehrer, die benötigen ebenfalls Platz. „Das Lehrerzimmer im zweiten Obergeschoss ist jetzt zu klein“, sagt Steffen Löbig, der im städtischen Bauamt für Hochbau und Umwelt zuständig ist. Dabei geht es wohl vor allem um die Möglichkeit, dort die unmittelbare Unterrichtsvorbereitung durchzuführen.

Deshalb werden drei unterschiedlich große Räume auf dieser Etage umfunktioniert. Am Ende ziehen die Pädagogen ins bisherige Biologiezimmer im Nordgiebel, der Unterricht in dieser Naturwissenschaft findet dann in einem der Medien- beziehungsweise Informatikkabinette statt, und die Computerstunden (ein Teil davon) werden demnächst im ehemaligen Lehrerzimmer abgehalten.

Elektro-, Fußboden- und Malerarbeiten

Wesentlicher Umbauabschnitt ist die Verlegung von Medienleitungen, sagt Löbig. Dafür können meist vorhandene Kabelkanäle genutzt werden. Aber es müssen auch die Elektrik teilweise erneuert, ein Verteilerkasten an anderer Stelle angebracht werden. Dafür zeichnet die Firma Elektro Mutzschen verantwortlich. Komplett ausgetauscht wird in allen drei Räumen der Fußboden, was das heimische Unternehmen Verlegeservice Bunge übernimmt. Zwei Trennwände stehen schon Und schließlich werden Mitarbeiter des Bauhofs Decken und Wände malern, Ralf Bucksch hat bereits begonnen.

Zudem wird im gesamten 117 Jahre alten Gebäude eine gründliche Reinigung durchgeführt. Die Böden werden neu versiegelt. „Und die Fensterrahmen im Erdgeschoss werden gestrichen“, sagt Löbig. Für alle diese Handwerksaufträge rechnet er mit Kosten von knapp 50. 000 Euro. Hinzu kommen noch die Ausgaben für einige neue Möbel.

Kontrolle aller elektrischen Geräte

Bauhof-Mitarbeiter Mario Zetzsche überprüft die Sicherheit der elektrischen Geräte im ganzen Schulhaus. Quelle: Olaf Krenz

Schließlich absolviert „Stadtelektriker“ Mario Zetzsche ein wochenfüllendes Programm in der Oberschule. „Ich überprüfe alle sogenannten ortsveränderlichen Geräte auf ihre elektrische Sicherheit“, erklärt er. Computer, Laptops, aber auch Verlängerungskabel und Kaffeemaschinen schließt er ans Messaggregat Secutest an, das die erforderlichen Informationen anzeigt, die wiederum gespeichert und archiviert werden. „Damit wir, falls doch mal was passiert, nachweisen können, dass die Geräte ursprünglich in Ordnung waren“, so Zetzsche.

Von Olaf Krenz