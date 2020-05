Groitzscher Orgel klingt wieder wie vor 135 Jahren

Groitzsch

Die Orgel klingt wieder wie einst – das ist die gute Nachricht, die am Sonntag bei der feierlichen Orgelweihe in der evangelischen Kirche „Unserer lieben Frauen“ in Groitzsch verkündet wurde. Das Instrument wurde 1884 vom Orgelbauer Conrad Geissler (1825 bis 1897) erbaut.

Orgelbauer stammt aus Eilenburg

Der aus Eilenburg stammende Geissler gilt als einer der produktivsten und bedeutendsten Orgelbauer seiner Zeit in Mitteldeutschland. Insgesamt baute er 120 Orgeln, die sich durch eine hochwertige und konservative Bauweise auszeichnen. Die Groitzscher Orgel mit ihrem neogotischen Gehäuse wurde seinerzeit hoch gelobt, so auch 1885 vom Leipziger Universitätsmusikdirektor Professor Hermann Langer. Er würdigte das Instrument damals nach strenger Prüfung als „vorzüglich“.

1957 wurde anderes Klangbild geschaffen

Doch die Geschmäcker änderten sich mit der Zeit – der hochromantische warme, volle und elegante Klang gefiel 1957 nicht mehr. Ein neobarockes Klangbild war damals das Ziel. Aus diesem Grund wurden die tiefen Register durch hohe ersetzt. „Aus Kostengründen nutzte man aber oft die originalen Pfeifen weiter“, erklärte Kantor Dirk Zimmermann in seiner Festrede. „Doch dieses Klangideal ist heute nicht mehr befriedigend, die Orgel klang teilweise etwas dünn, kraftlos oder gar schrill.“

Finanzierung für Vorhaben stand 2018

Das Instrument wurde 2007 restauriert, ohne jedoch das Klangbild anzutasten. Erst 2013 gab es erste Bemühungen, 2018 stand dann die Finanzierung für dieses Vorhaben. Der Auftrag ging an den Leipziger Orgelbauer Stefan Pilz, der jedoch noch im gleichen Jahr bei einem Autounfall ums Leben kam. Schließlich übernahm Frank Peiter aus Lengefeld den Orgelumbau.

Das Register der Geissler-Orgel in Groitzsch. Quelle: Bert Endruszeit

„Von fast allen ursprünglichen Registern waren noch Pfeifen vorhanden“, so Zimmermann. Ein Register musste nach Referenzpfeifen einer anderen noch original erhaltenen Geissler-Orgel nachgebaut werden. Alles in allem kostete die Widerherstellung des Originalzustandes 50.000 Euro. Nun erklingt die „Königin der Instrumente“ wieder wie ursprünglich von Geissler vorgesehen.

Orgelweihe ist ein Freudenfest

Mit betont fröhlichen und flotten Weisen begann Michael Rentzsch am Klavier den Gottesdienst zur Orgelweihe. Kein Wunder, schließlich ist so ein Tag für die Groitzscher Kirchgemeinde schon ein ganz besonderes Freudenfest. Kantor Dirk Zimmermann konnte wegen einer Verletzung nicht selbst spielen, diese Aufgabe übernahm an der neuen alten Orgel der Leipziger Wolfgang Roemer. Lange Jahre spielte er in der Heilandskirche in Plagwitz, aktuell arbeitet er als Organist in der Kapelle des Leipziger Südfriedhofes. „In den vergangenen Jahrzehnten durfte ich 17 Orgelweihen mitgestalten. Solche Anlässe sind für mich natürlich immer etwas ganz Besonderes, so etwas erlebt man ja nicht jede Woche.“

Wolfgang Roemer spielte Johann Sebastian Bach – schließlich klingen auch dessen Werke auf einer Orgel mit romantischer Disposition sehr beeindruckend.

Am 10. Mai wurde in der Groitzscher Kirche „Unserer lieben Frauen“ die Geissler-Orgel neu geweiht. Quelle: Bert Endruszeit

Pfarrerin Friederike Kaltofen musste zur Orgelweihe keine Begrenzung der Besucherzahl vornehmen – Mundschutz mussten nur die tragen, die mitsingen wollten. Das funktionierte gut, der Gesang der Gemeinde büßte auch unter Schutzmasken nichts an Qualität ein. „Vielleicht sollten wir ja ein Fest feiern, wenn hier einigermaßen über den Berg sind“, schlug sie vor. Musik mache die Herzen weit. „Ich hoffe, dass sich auch künftig Chöre und Kirchenmusik immer wieder finden, denn wir schätzen und brauchen sie.“

Von Bert Endruszeit