Groitzscher Ortschronist Olaf Becher will eine Lücke schließen

Groitzsch

Auf ihre Heimatstadt Groitzsch lassen sie nichts kommen. Sowohl Olaf Becher (50), der neu bestellte Groitzscher Ortschronist, als auch sein Vorgänger Roland Meyer (76) wissen nicht nur um die schönsten Ecken in der Schusterstadt, sondern kennen auch viele Geschichten, die sich darum ranken. „Mein Favorit ist die Wiprechtsburg“, sagt Meyer und ergänzt seine ganz persönliche Liste um das Flurstein-Lapidarium, das Pfarrholz mit dem Naturlehrpfad, den Ulrike-von-Levetzow-Wanderweg, den Neuen Geyersberg in Hohendorf und den Landschaftssee in Großpriesligker. „Vieles davon ist auf meinem Mist gewachsen, da hängt man dran“, lacht der Großstolpener sein spitzbübisches Lächeln. „Von der Gaststätte Wiprechtsburg habe ich 1959 sogar noch Fotos geschossen, kurz bevor sie abgerissen wurde. Auch den Großstolpener See habe ich fotografiert, als die Bagger noch in der Senke standen, praktisch vom ersten Tropfen an.“

Roland Meyer im Lapidarium auf der Wiprechtsburg. Quelle: Andreas Döring

Olaf Becher schätzt vor allem den kleinstädtischen Charme der einstigen Schustermetropole: „Groitzsch ist eine bezaubernde Kleinstadt mit einem lebendigen Ortskern. Der hat etwas Zentrales und ist von allen Seiten gut überblickbar.“ Der 50-Jährige liebt vor allem die alten Häuser und engen Gassen in der Innenstadt, ebenso den Wasserturm als Wahrzeichen der Stadt und die beschaulichen Dörfer um Groitzsch. Sie stecken voller Geschichten, die es aufzuschreiben und zu bewahren gilt.

In die zweite Reihe gerückt

Mehr als zwei Jahrzehnte hatte Roland Meyer diese Aufgabe mit Akribie ausgefüllt. Der Mann mit dem Fotoapparat und dem flotten Stift kennt Groitzsch wie seine Westentasche und ist als Chronist und ehemaliger Rathausmitarbeiter selbst bekannt wie ein bunter Hund. „Ich habe für die Chronik alles dokumentiert, was bemerkenswert ist“, erzählt der 76-Jährige, der nun aus Krankheits- und Altersgründen in die zweite Reihe rückt. Bautätigkeiten, Feste, Jubiläen, Geschäftseröffnungen und -schließungen, politische Entscheidungen – Roland Meyer hat alles aufgeschrieben und mit der Kamera festgehalten, was wichtig war. „Mein Motto war immer: ,Lieber ein Foto zu viel als eins zu wenig.´“

Olaf Becher (li.) wird in der Stadtratssitzung am 22. Juli 2021 zum neuen Groitzscher Ortschronisten bestellt. Bürgermeister Maik Kunze (re.) wünscht ihm dafür alles Gute. Quelle: Kathrin Haase

Dankbar für Tipps aus den Ortsteilen

Nun wird Olaf Becher das tägliche Brot eines Ortschronisten weiterbacken und hofft dabei auf Unterstützung aus den Ortsteilen. „Es gehört einfach dazu, die Dörfer mit einzubinden und es wäre schön, wenn ich hin und wieder einen Tipp von dort bekomme“, sagt der gelernte Baumaschinenführer, der sich mit seinen historischen Beiträgen in den Heimatblättern bereits einen Namen gemacht hat. Seine Themen beleuchten die Groitzscher Stadtgeschichte querbeet – von den Gärtnereien und Kneipen über Friseure und Fotografen. Daneben ist Becher bestrebt, die Lücke in der Geschichtsschreibung ab 1990 zu schließen und an seine Vorgänger Albin Jahn – er dokumentierte die Groitzscher Historie vom Siedlungsbeginn bis 1923 – und Gerhard Jahn (bis 1990) anzuknüpfen. Eine Mammutaufgabe, dessen ist sich der Heimatforscher bewusst.

Gespräche mit Zeitzeugen

Ein großer Wissensschatz sind für den Hobbyhistoriker die Erfahrungen und Berichte älterer Menschen. „Ich versuche schon länger, mit Zeitzeugen in Kontakt zu kommen, die mir ihre Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg und in den Anfangsjahren danach erzählen, um die Geschehnisse in Groitzsch weiter aufzuarbeiten“, so der 50-Jährige. „Leider arbeitet die Zeit gegen uns, denn es gibt nicht mehr all zu viele, die darüber noch Auskünfte geben können.“ Für jeden Hinweis ist der Chronist, der nicht nur gut zuhören, sondern ebenso gut fotografieren und schreiben kann, dankbar.

Von Kathrin Haase