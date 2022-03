Groitzscher Ortswehren: Fünf neue Brandschützer für Gatzen und Michelwitz

Groitzsch/Michelwitz

Nach einjähriger corona-bedingter Pause sind die Kameraden der Groitzscher Ortswehren von Gatzen und Michelwitz wieder zu einer gemeinsamen Jahreshauptversammlung zusammengekommen. Der Virus schränkte auch die Arbeit beider Abteilungen erheblich ein, was sich besonders auf die Ausbildung und die Kameradschaftspflege auswirkte, hieß es am Freitagabend im Landgasthof Michelwitz.

Zwei Neue für Gatzen – aber tagsüber Probleme

Dennoch konnten die Gatzener Floriansjünger im Vorjahr 21 zumeist praktische Dienste absolvieren. Zudem besuchten drei Kameraden Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, auf Kreisebene sowie die Grund- und Sprechfunkausbildung. Laut Wehrleiter Michael Konietzky blieb die Mitgliederzahl auf einem stabilen Niveau, da es gelang, zwei Brandschützer neu zu gewinnen.

So zählt die Gatzener Wehr derzeit 18 Mitglieder, davon 13 in der Einsatzabteilung und fünf in der Alters- und Ehrenabteilung. Konietzky betonte aber, dass lediglich zwei Kameraden in örtlichen Unternehmen beschäftigt sind. Somit ist die Truppe tagsüber auf die Zusammenarbeit der einzelnen Groitzscher Feuerwehren angewiesen.

Erstmals Briefwahl für Wehrleiter

Das Einsatzgeschehen hat sich im Jahr 2021 weiter erhöht. Zwölfmal schlugen die Melder Alarm, wobei der Unwettereinsatz am 5. Juni allen Akteuren noch in Erinnerung sein dürfte. Starker Gewitterregen setzte Gatzen und die umliegenden Dörfer unter Wasser.

Ein Novum in der Geschichte der 100-jährigen Gatzener Wehr war die Wahl der neuen Wehrleitung und des Ausschusses, die aufgrund Corona nur als Briefwahl durchgeführt werden konnte. Hier bekamen Michael Konietzky und Norbert Keil als dessen Stellvertreter das Vertrauen der Kameraden.

Trio verstärkt Michelwitzer Truppe

Auch den Michelwitzer Nachbarn gelang es, ihre Reihen aufzufüllen. Gleich drei neue Mitglieder verstärken nun die Wehr, von denen zwei bereits die Grundausbildung erfolgreich absolvierten. Von den 23 Brandschützern der Abteilung sind aktuell 13 Kameraden als Aktive tätig. Diese mussten 2021 zu fünf Einsätzen ausrücken. Außerdem verzeichnete die Statistik 300 Stunden für Dienste und Ausbildungen.

Zwar fehlte der im Vorjahr neu gewählte Wehrleiter Falko Rothgänger zur Versammlung arbeitsbedingt. Doch in seinem Rechenschaftsbericht, vorgelesen vom Vize Torsten Zimmer, zog er eine positive Bilanz über die Zusammenarbeit mit der Groitzscher Wehr, was besonders deren Chef Mario Zetzsche freute.

Dank vom Bürgermeister und Ehrungen

Seinen Dank für die geleistete Arbeit in beiden Brandwachen brachte Bürgermeister Maik Kunze (CDU) zum Ausdruck. „Das Ehrenamt ist immer hoch zu würdigen. Deshalb ist die Stadt stets bemüht, die Arbeit unserer Wehren zu unterstützen“, erklärte das Stadtoberhaupt.

Für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Gatzen wird Erhard Brumme (2. v. r.) mit dem Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes geehrt. Bürgermeister Maik Kunze (r.) sowie Stadtwehrleiter Mike Köhler (v. l.) und Wehrleiter Michael Konietzky gehören zu den ersten Gratulanten. Quelle: Olaf Becher

Neben Beförderungen von Kameraden gab es Ehrungen für langjährige Feuerwehrzugehörigkeiten. Dabei wurde Erhard Brumme für seine 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Als 16-Jähriger war er 1952 in die Wehr eingetreten. Er habe seine Entscheidung nie bereut. „Die Begeisterung und das Engagement waren immer dabei, auch wenn es manchmal nicht gerade einfach war“, sagte der heute 86-jährige Saasdorfer.

