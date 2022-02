Groitzscher Schattentheater erzählt Grimms Märchen ganz neu

Groitzsch/Pegau

Was ist ein Schattentheater? Worauf muss man dabei achten? Und transportiert es auch wichtige Botschaften? Mit diesen Fragen hat am Mittwoch das mobile Natur-Theaterprojekt an der Groitzscher Stadt- und Schulbibliothek in Sebastians Hof begonnen.

Es ist für ein halbes Jahr angelegt und richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren. Unter Federführung des Künstlerpaares Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort aus Kitzen soll das Märchen „Die weiße Schlange“ der Gebrüder Grimm in abgewandelter Form auf die Bühne gebracht werden.

Naturschützer informieren über heimische Tierwelt

Die Arbeit an diesem Theaterstück wird für alle Beteiligten eine Herausforderung, technisch, logistisch wie künstlerisch. Denn nicht nur das Bühnenbild und Requisiten, sondern auch die Figuren und Hintergrundbilder werden von den Mädchen und Jungen selbst entworfen und aus Holz gestaltet. Sie schreiben ferner das Drehbuch, entwickeln die Geschichte weiter und erwecken sie zum Leben.

„Die weiße Schlange wird nur unsere Basisgeschichte“, sagt Jiang Bian-Harbort. Dazu kommen neue Figuren, Tiere und Fabelwesen, sowie ganz neue Handlungsstränge. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aus diesem Grund sitzt auch die Groitzscher Nabu-Regionalgruppe mit im Boot. Sie wird den Schülern Hinweise in Sachen heimischer Flora und Fauna geben.

Musikalisch umrahmt wird das mobile Natur-Theater von dem Leipziger Komponisten Peter Andersohn. Er war schon 2019 beim Puppentheater „Märchen unserer Zeit – Die Nachtigall“ im Groitzscher Kinderhort mit von der Partie gewesen.

Treffpunkt jeden Mittwoch in der Bibliothek

Jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr treffen sich die Theaterschaffenden künftig zur gemeinsamen Arbeit. Die Räumlichkeiten wechseln zwischen der Stadt- und Schulbibliothek, dem Naturschutzzentrum im Neuen Weg und dem Hof der beiden Künstler in Kitzen. Dreh- und Angelpunkt sei jedoch die Bibliothek, sagt deren Leiterin Kathrin Kroschk.

Sie gehört ebenso zum Organisationsteam wie die beiden Leiter der Jugendbüros der Diakonie Leipziger Land in Pegau und Groitzsch, Lisa Geppert und Steffen Meißner. Gefördert wird das mobile Natur-Theater vom Projektbüro „Wir können Kunst“ des Bundesverbandes bildender Künstlerinnen und Künstler im Rahmen von „Kultur macht stark“.

Interessierte Mädchen und Jungen willkommen

„Das Theaterprojekt fördert viele soziale Kompetenzen der Kinder“, freut sich Meißner auf die Herausforderung in den kommenden Monaten. Sie lernen, selbstständig zu arbeiten, sie entwickeln Kreativität und handwerkliches Geschick. „Uns vereint das gemeinsame Ziel, ein Schattentheater auf die Bühne zu bringen.“

Die Uraufführung soll am 13. Juli stattfinden. Interessierte Mädchen und Jungen aus Groitzsch, Pegau und Umgebung, die Freude am kreativen Gestalten haben, können gern noch mit einsteigen, werben die Organisatoren. Anmeldungen werden in der Bibliothek Groitzsch angenommen.

Kontakt: www.bibliothek-groitzsch.de.

Von Kathrin Haase