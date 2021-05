Groitzscher „Schilfkörbchen“ hat neuen Zwergengarten für die Jüngsten

Groitzsch

Gerade einmal knapp zehn Wochen hat es gedauert: Jetzt ist das neu gestaltete Außengelände für die Krippenkinder des evangelischen Kindergartens „Schilfkörbchen“ in Groitzsch fertig. Am Dienstag durften die Knirpse den „Zwergengarten“ erstmals in Beschlag nehmen. Dabei hatte lange Zeit niemand geglaubt, aus der einstigen Ladezone für einen Drogeriemarkt ein kleines Paradies schaffen zu können. „Denn bisher war das gesamte Areal zubetoniert. Und die Betonschicht war eine Herausforderung“, sagte Kita-Leiterin Ulrike Weidemann bei der Eröffnung.

Harter Einsatz mit Presslufthammer

Dass es nun doch gelungen ist, hat die Einrichtung vor allem etlichen Helfern zu verdanken. „Das war eine echte Gemeinschaftsarbeit“, betonte Weidemann. Allen voran sei es dem Projektleiter Steffen Reiche zu verdanken, der mit Herz und Hand dabei war und Stunden mit dem Presslufthammer verbracht hat, um dem Beton zu Leibe zu rücken. „An der einen und anderen Stelle sah es so aus, als wäre es nur eine recht dünne Schicht. Letztlich war es aber fast ein halber Meter“, erzählte er.

Eigener Bereich für die Allerjüngsten

Ideengeber für die Umgestaltung war Krippenleiterin Christiane Müller. „So wie es war, war es kein Zustand“, machte sie deutlich. Zwar habe es im Außengelände des Kindergartens ein Areal für die Jüngsten gegeben, aber die Wege seien doch recht lang gewesen. Weshalb sie im großen Pool des Internets Spielideen gesucht habe. „Wichtig ist, dass es unterschiedliche Höhen gibt, Naturmaterialien und eben alles naturnah gestaltet ist“, betonte Müller.

Ideengeberin für den neuen Zwergengarten, der mit viel Holz gestaltet wurde, ist Krippenleiterin Christiane Müller. Quelle: Julia Tonne

Für die Umsetzung ihrer Ideen konnte sie die Pegauer Firma Dienstleistungsservice Zink gewinnen. Doch auch Inhaber Walter Zink hatte mit der einstigen Betonschicht auf der Fläche zu kämpfen. „Das Fundament für den früheren Lastenaufzug haben wir daher schlicht gelassen und ein Spielhäuschen drumherum gebaut“, erklärte er. Zum Einsatz sei ausschließlich Robinienholz gekommen. Das sei langlebig und witterungsbeständig.

Ideengeberin für die Umgestaltung ist Krippenleiterin Christiane Müller, umgesetzt hat das Walter Zink. Quelle: Julia Tonne

Kosten von 13 500 Euro und neue Ideen

Etwa 13 500 Euro kostete die Umgestaltung. Finanziert wurde das Projekt zum einen aus Spendengeldern für den Förderverein, zum anderen aus eigenen Mitteln des „Schilfkörbchens“. Nun stehen für Kita-Leiterin Weidemann die nächsten Vorhaben auf der Agenda. So sollen auf dem großen Außengelände noch eine Matsch- und Rollerstrecke sowie eine sonnengeschützte Sitzecke entstehen.

„Außerdem suchen wir noch Baumpaten“, betonte Weidemann. In den vergangenen Wochen seien weitere Bäumchen gepflanzt worden, um einerseits ein naturnahes Spielgelände zu schaffen und um andererseits für Schatten zu sorgen. Wer Interesse habe, die Patenschaft zu übernehmen, könne sich an sie oder den Förderverein wenden.

Von Julia Tonne