Groitzscher Schulen erwarten mehr ABC-Schützen und Fünftklässler

Groitzsch

Alle drei Groitzscher Bildungseinrichtungen erfüllen für das nächste Schuljahr die vom Gesetzgeber vorgegebenen Mindestzahlen der neuen Jahrgänge. Dieses Fazit hat Bürgermeister Maik Kunze (CDU) in der Stadtratssitzung bei der Vorstellung der Anmeldewerte gezogen. Womit er, gelinde gesagt, ein wenig untertrieben hat. Vielmehr ist ein deutlicher Zuwachs an Mädchen und Jungen zu verzeichnen, die ab 6. September die ersten und die fünften Klassen in der Schusterstadt besuchen.

Während die Registrierung für die Jüngsten bereits zum Ende des Sommers im Vorjahr stattfand, konnten Eltern ihre Viertklässler bis zum 27. Februar für den weiterführenden Unterricht eintragen lassen. Kunze holte sich nun die Zahlen von den drei Schulleitungen.

Starker Zuwachs an der Grundschule

Das größte Plus gibt es bei den ABC-Schützen für die Groitzscher Grundschule in der Südstraße. Die Steigerung gegenüber 2020 beträgt knapp ein Drittel. „So haben sich an unserer Grundschule 76 potenzielle Schulanfänger registrieren lassen“, so Kunze. Zuletzt waren es lediglich 58 Kinder gewesen, nach 63 von 2019. „Damit bleibt es bei einer durchgängigen Dreizügigkeit in dieser Bildungseinrichtung“, fasste der Bürgermeister die drei Klassen pro Jahrgang zusammen.

Was es für die Einrichtung nicht leichter macht. Sie war zweieinhalbzügig geplant, für zwei Klassenstufen mit zwei und zwei weitere mit drei Klassen, also insgesamt zehn. Seit zwei Jahren werden aber zwölf unterrichtet. Wofür die Stadt mit Neu-Organisation und Umrüstung auf mobile Computertechnik einen Spezialraum zum normalen Klassenzimmer freigelenkt hat.

Oberschule: Verschiedene Zahlen – wenig Platz

Komplizierter sind die Zahlen offenbar für die Oberschule, ebenfalls in der Südstraße. Angemeldet wurden 62 Mädchen und Jungen als neue Fünftklässler. Warum das Landesamt für Schule und Bildung momentan von lediglich 57 Neuzugängen spricht, weiß Kunze nicht. Auf jeden Fall können hier wegen Raummangels nur zwei Klassen gebildet werden, schränkte der Stadtchef ein. Da in Sachsen höchstens 28 Kinder gemeinsam unterrichtet werden sollen, können wohl nur 56 Fünftklässler an der Groitzscher Oberschule angenommen werden, „sodass es wohl zur Zurückweisung von einigen Schülern kommen wird“. Alternativen seien Pegau und Böhlen.

Steigerung am Wiprecht-Gymnasium

Solch ein Problem kennt das Wiprecht-Gymnasium, dessen umfangreicher Anbau 2011 eingeweiht worden war, nicht. Mit 94 neuen „Pennälern“ starten vier Klassen auf dem Weg zum Abitur im Areal zwischen Am Gymnasium, Altenburger und Kurt-Schubert-Straße. In den beiden Vorjahren waren es 86 und 85 (2019) gewesen.

Gute Qualität: Bürgermeister hofft auf normales Schuljahr

„Die neuerlichen hohen Anmeldezahlen verdeutlichen auch in diesem Jahr die gute Qualität unserer Bildungseinrichtungen“, freute sich Bürgermeister Kunze. Zur Fortsetzung sei aber die Rückkehr zum gewohnten Betrieb erforderlich. „Die derzeitige corona-bedingte Situation in unseren Schulen ist völlig unbefriedigend und belastet alle Beteiligten. Ich hoffe für uns alle auf ein wieder normales Schuljahr 2021/2022.“

Von Olaf Krenz