Groitzsch

Mit zwei Ensembles kämpfen die Groitzscher Spielleute am Sonnabend um Tickets für die nächsten Weltmeisterschaften. Da der Erwachsenenzug und die Schwarz-Weiss-Drumshow vor vier Wochen nicht an der Deutschen Meisterschaft in Osnabrück teilnehmen konnten, treten sie nun bei den Rasteder Musiktagen (bei Oldenburg, Niedersachsen) an. Diese zählen als Offene Europameisterschaft: 3200 Musikanten in 70 Bands kommen aus sieben Ländern.

Monatelang übten sie in einzelnen Gruppen und im Zug – das Musizieren im Marschschritt. Am letzten Sonnabend waren sie zur Auflockerung beim großen Festumzug zum Schkeuditzer Stadtfest dabei, ehe es am Sonntag ein weiteres Training und schließlich die öffentliche Generalprobe gab. Am Freitag kurz vorm Mittag haben die Schusterstädter ihre rund 450 Kilometer lange Busfahrt Richtung Norden gestartet.

Bei ihrer Premiere in Rastede 2016 hatten sie sich für die WM des Verbandes World Association of Marching Show Bands (WAMSB) Ende 2017 im kalifornischen Palm Springs qualifiziert. Die Teilnahme in den USA war dann ein überwältigendes Erlebnis, was mit dem Bronzerang und einer starken Benotung getoppt wurde. Daran wollen die Groitzscher nun anknüpfen.

Heute, 10.30 Uhr, beginnt die Marsch- und Standspielbewertung auf dem Turnierplatz. Der Erwachsenenzug ist als Achter an der Reihe. Für die Drumshow wird es gegen 16 Uhr ernst. Mit Spitzenplätzen soll der erneute Sprung zur WM geschafft werden. Auf Thailand 2020 würden die Groitzscher wegen des Aufwands und der Entfernung noch verzichten. Wenn aber die Weltbesten 2021 in Rastede zusammenkommen, wollen die Spielleute aus dem Leipziger Südraum mitmischen.

Von Olaf Krenz