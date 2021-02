Groitzscher Stadträtin mahnt Beräumung der Schwennigke an

Groitzsch

Eine Beräumung der Schwennigke von größerem Unrat hat die Groitzscher Stadträtin Antje Wildensee (CDU) in der jüngsten Sitzung angemahnt. Vor allem zwischen Pegau und Audigast, aber auch im Bereich Groitzsch selbst sei das dringend nötig. Sogar Baumstämme behindern das Fließen des Wassers, habe sie bei ihren Spaziergängen gesehen. Auch vieles andere sei angeschwemmt worden.

Schwennigke vor gut einem Jahr geräumt

Ihrem Vorwurf, dass da jahrelang nichts gemacht wurde, widersprach Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Mitte 2019 war beschlossen worden, die Pauschale des Freistaates für die Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung für die Schwennigke einzusetzen. Weil das für Groitzsch jährlich nur 25 700 Euro sind, mussten die Gelder für zwei Jahre genutzt werden.

Bürgermeister: Gelder reichen nicht

„Das ist passiert und war richtig heftig“, so Kunze. Mit Schreit- und Kettenbagger waren Treibgut, Bruch- und Totholz beseitigt worden. Die jüngste Pauschale wurde dann, per Beschluss im letzten Oktober, dem Rietzschkegraben zugeordnet. „Die Mittel reichen einfach nicht für alles aus“, sagte Kunze. Teile des angesprochenen Flussverlaufs gehören zudem zur Stadt Pegau, die sich nicht an der Schwennigke-Beräumung beteiligt hatte, fügte er hinzu.

Problem auch an der Schnauder

SPD-Stadtrat Diethard Kahnt, wie Wildensee aus Audigast, verwies zudem auf die Schnauder zwischen Mühlgraben und Elster, wo ebenfalls Totholz für Staubereich sorge. Das allerdings sei ein Gewässer 1. Ordnung, wofür die Flussmeisterei zuständig ist. „Wir“, so der Bürgermeister, „können dort nur Hinweise geben. Der Freistaat ist wohl mit der Aufgabe ein Stück weit überfordert.“

