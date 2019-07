Groitzsch

Starken Gestank an mehreren Sommerabenden in Folge hat der Abgeordnete Kai Ludwig ( FDP) bei der Groitzscher Stadtratssitzung kritisiert. Da er im Dorf Wischstauden wohnt, seien ihm landwirtschaftliche Gerüche nicht fremd. Doch das sei zu viel gewesen und gerade zu einer Zeit, wo ein tagsüber Arbeitender ausspannen will. „Allerdings konnten wir da trotz der Hitze kein Fenster aufmachen und überhaupt nicht draußen sitzen“, sagte Ludwig.

Der Abgeordnete Kai Ludwig (FDP) hat sich über abendliche Gerüche beschwert. Quelle: Günther Hunger

Groitzscher Wohngebiet „Wiesenblick“ auch von Gestank betroffen

Konkret ging es ihm um die Abende vom 3. bis 5. sowie am 10. Juli. Er habe zwar gleich einen Übeltäter in Verdacht gehabt. Weil er inzwischen aber von Beschwerden weiß, die aus dem neuen Groitzscher Wohngebiet „Wiesenblick“ ans Rathaus gerichtet wurden, komme auch anderes in Betracht. Als „Kandidaten“ wurden das Gülleausbringen eines Agrarbetriebes, eine Biogasanlage und ein Futtermittelwerk genannt.

Ludwig fragte an, ob es sich um einen ordnungsgemäßen Betrieb handelte oder ein technisches Problem vorlag. So sei beim Bau der Biogasanlage doch versichert worden, dass es keinerlei Belästigung für die Bürger gibt. „Wenn es aber nicht ohne abgehen sollte, muss das vormittags beziehungsweise tagsüber erfolgen und nicht in den Abendstunden“, meinte er. Schließlich gebe es ja auch fürs Einwerfen von Glas in den Container vorgeschriebene Zeiten, damit das wenig stört.

Die Stadtverwaltung hat die Beschwerden ans zuständige Landratsamt weitergeleitet, erhielt Ludwig zur Antwort. Das habe eine Prüfung zugesagt.

Von okz