Groitzscher Stadtrat bespricht weiteres Vorgehen beim Volkshaus

Groitzsch

Wie es mit dem Vorhaben „Sanierung und Wiederbelebung des Volkshauses“ in Groitzsch weitergeht, bespricht am heutigen Donnerstag der Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung. So steht unter anderem auf der Tagesordnung, die sächsische Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raums für das Projekt zu nutzen und den Beschluss zu fassen, eine Stützwand zu errichten.

Außerdem berät das Gremium über zusätzliche Zuschüsse für das Fitness- und Wellnesscenter „Azur“ und vergibt einen weiteren Auftrag zum Bau eines Personenaufzugs an der Oberschule. Zum Abschluss können die Abgeordneten und Bürger Anfragen an die Verwaltungsspitze stellen.

Die Sitzung, die letzte reguläre für dieses Jahr, beginnt 18 Uhr im Rathaussaal. Für eine Teilnahme muss die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) beachtet werden, was am Eingang kontrolliert wird, heißt es in der Ankündigug. Zudem besteht eine Maskenpflicht.

Von jto