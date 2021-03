Kostenlose Corona-Tests sind nun auch in Groitzsch möglich. Zwar startet das von der Stadtverwaltung organisierte Zentrum einen Tag später. Dafür geht es ohne Terminvergabe zweimal pro Woche bis in den frühen Abend.

In Groitzsch öffnet das Corona-Testzentrum zweimal in der Woche bis in den frühen Abend (Symbolfoto). Quelle: André Kempner