Groitzscher Wanderweg wird schick gemacht

Groitzsch

Manchmal könnte sich der Groitzscher Naturfreunde- und Heimatverein dreiteilen. All die Wanderungen und Stadtführungen, Buchprojekte, Ausstellungen im Museum, der Besuch bei befreundeten Vereinen, Angebote für Schulklassen und Hortgruppen bis hin zur Touristisch-Historischen Konferenz müssen schließlich vorbereitet sein. Für den harten Karn um Dietmar Schäfer und Roland Meyer ist der Tanz auf mehreren Hochzeiten nicht immer einfach.

Dieses Jahr steht die touristische und landschaftliche Aufwertung des Ulrike-von-Levetzow-Wanderweges vom Groitzscher Stadtturm bis zum ehemaligen Rittergut Löbnitz-Bennewitz im Mittelpunkt. Ortschronist Roland Meyer hat dafür das Konzept erarbeitet, die Stadt Groitzsch erhielt Gelder der Sparkassenstiftung und stockte den Betrag um die gleiche Summe auf.

Infotafeln über Ulrike von Levetzow auf dem Wanderweg

Gemeinsam umgesetzt wird das Projekt nun mit dem Groitzscher Bauhof und den Heimatfreunden. Konkret geplant sind laut Roland Meyer eine Reihe von Infotafeln, etwa über Ulrike von Levetzow und ihre Beziehung zu Goethe, das Dorf und das ehemalige Rittergut Löbnitz, aber auch Bänke sowie eine Rehraufe. Ende April soll die offizielle Einweihung stattfinden, kündigt der Chronist an.

Der knapp acht Kilometer lange Ulrike-von-Levetzow-Wanderweg vom Groitzscher Stadtturm zum Rittergut Löbnitz: Diese Karte hängt am Stadtturm, nahe des Marktes. Quelle: Olaf Krenz

Die rund acht Kilometer lange Strecke war 1989 unter Federführung des Groitzschers Roland Hammer als erster überregionaler Gebietswanderweg im damaligen Kreis Borna angelegt und 2004 als Ulrike-von-Levetzow-Wanderweg eingeweiht worden. Damit soll an die letzte große Liebe Johann Wolfgang von Goethes gedacht werden.

Ulrike von Levetzow wurde am 4. Februar 1804 in Leipzig geboren und im ehemaligen Rittergut Löbnitz getauft. Jedes Jahr um ihren Geburtstag unternehmen die Groitzscher Heimatfreunde eine Wanderung nach Löbnitz-Bennewitz – dieses Mal am 8. Februar. Start ist 13 Uhr am Stadtturm in Groitzsch.

Schlachtfes, Pfingstwanderung und Sonnenwendfeier

Der Jahresplan für den 70-köpfigen Verein ist wie jedes Mal eng gestrickt: Schlachtfest am 18. Februar im Bürgerhaus-Kino, Internationaler Museumstag am 17. Mai, Pfingstwanderung zu Weinfreunden nach Altengroitzsch, Sonnenwendfeier mit den Pegauer Heimatfreunden am 26. Juni sowie Denkmalstag am 13. September.

Darüber hinaus ist eine Reihe von Ausstellungen in Vorbereitung: über die Bäckereien in Groitzsch (März bis Mai), eine Fotoschau mit einem kompletten Fotolabor ( Roland Meyer: „Ich könnte sofort morgen weitermachen.“), über die Veränderungen in Groitzsch zwischen 1990 und 2020, über Radwege, Wanderwege und geologische Lehrpfade, um das Thema der Touristisch-Historischen Konferenz aufzugreifen sowie über das Jubiläum „30 Jahre Naturfreunde- und Heimatverein Groitzsch“. Diese als auch die Weihnachtsausstellung mit Räuchermännchen und Nussknackern werden bis zum März 2021 zu sehen sein, kündigt Dietmar Schäfer an.

Adventswanderung am 28. November

Dazwischen steht Mitte Juli ein Treffen mit den langjährigen Wanderfreunden aus Neckartenzlingen an. Gemeinsam wolle man den Harz mit Brocken, Rübeländer Tropfsteinhöhlen sowie Stadt- und Schlossführung in Wernigerode erkunden.

Gemeinsam mit den Wanderfreunden aus Neckartenzlingen wollen die Heimatfreunde aus Groitzsch den Brocken besteigen. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Zu Fuß geht für die Groitzscher Heimat- und Naturfreunde auch das Veranstaltungsjahr zu Ende: mit der traditionellen Adventswanderung am 28. November nach Wischstauden. Den Schlusspunkt setzt der Weihnachtsmarkt am 5. und 6. Dezember, dann werden im Museum Glühwein und Plätzchen angeboten.

Parallel dazu arbeiten Roland Meyer, Dietmar Schäfer und Kay Rausch an verschiedenen Buchprojekten, etwa über die Kirchen des Kirchspiels Groitzsch. „Dafür suchen wir noch Sponsoren“, rührt der Vereinsvorsitzende die Werbetrommel. Zusammen mit dem Ortschronisten ist er ebenfalls wieder auf Stadtführungen zu erleben, die schon mal bis zu drei Stunden dauern können. Als Mönche oder zivile Bürger bringen sie Firmen, Vereinen und Privatpersonen die Groitzscher Geschichte nahe.

Von Kathrin Haase