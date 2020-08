Groitzscher befürchtet geringere Transparenz bei Wasserkosten

Groitzsch

FDP-Stadtrat Dieter Hager ist keiner, der Ansagen von Funktionsträgern einfach so hinnimmt. Auch wenn von „sinnvoll“ und „sparen“ die Rede ist. Zu Hause in der Groitzscher Ratssitzung sprach er deshalb erneut das an, was er Mitte Juli bereits bei der Tagung des Zweckverbands Wasser/ Abwasser Bornaer Land (ZBL) gesagt hatte: Dass dessen angedachte Fusion mit dem Abwasserzweckverband Espenhain (AZV) Nachteile für die Schusterstädter mit sich bringen könnte. Bürgermeister Maik Kunze ( CDU), der ebenfalls ZBL-Verbandsrat ist, regte eine Beobachtung des Geschehens und ein spätere Entscheidung an.

Verbände mit verschiedenen Teilmitgliedschaften

Dafür sei sicherlich noch Zeit. Nach den ersten Diskussionen in beiden Verbänden könnten im Spätsommer oder Herbst Beschlüsse zur Prüfung der Konsequenzen einer Verschmelzung gefasst werden. ZBL-Geschäftsführer Thomas Winkler sieht auf jeden Fall Synergieeffekte. Seine Organisation betreut zwar nur drei Kommunen (jedoch nicht alle Ortsteile) beim Abwasser, jedoch elf Städte und Gemeinden beim Trinkwasser – wobei letzterer Bereich große Überschneidungen mit dem AZV-Gebiet hat. Allerdings: Groitzsch sowie Pegau und Elstertrebnitz gehören dem Abwasserzweckverband „ Weiße Elster“ an.

Hager : Gleiche Gebühren für unterschiedliche Leistungen

Da sieht Hager den ersten Ansatzpunkt. „Eventuell bezahlen wir dann was von den Abwasserkosten mit, ohne dass wir dahinter steigen“, sagte er seinen Groitzscher Abgeordnetenkollegen. Deshalb habe er beim ZBL angesprochen, dass „für uns das nicht interessant ist, weil es nicht transparent ist“. Schließlich habe der Verband jetzt schon beim Trinkwasser für alle gleiche Gebühren trotz des gemischten Bezugs. „Wir hier erhalten Trinkwasser über die Fernleitung aus Torgau, andere Kommunen nutzen Brunnen des ZBL.“ Weil dort aber die Qualität schlechter ist, müsse eine Enthärtungsanlage für zwei Millionen Euro gebaut werden – die von allen gezahlt wird.

Dieter Hager (61) aus Groitzsch. Quelle: Andreas Döring

Problematischen Verflechtungen

Klar ist für Dieter Hager, dass vor einer Fusion Gutachten beauftragt und alle Kommunen gefragt werden müssen. „Aber vielleicht ist es für uns besser, einen eigenen Verband für Trink- und Abwasser zu haben.“ Den AZV „ Weiße Elster“ einfach zu erweitern, sei jedoch problematisch. „Wir haben ja dort Zwenkau dabei, das sein Wasser aus Leipzig bezieht.“ Wie auch Pegaus Ortschaft Kitzen. „Wer dieses Geflecht gemacht hat, war richtig gut“, meinte Hager ironisch.

Bürgermeister: ZBL-Geschäftsführer soll informieren

Bürgermeister Kunze verwies darauf, dass ein Zusammenschluss von ZBL und AZV Espenhain nicht so schnell bevorsteht. „Wenn das aber kommt, muss sich Groitzsch, der Stadtrat, positionieren.“ Im Vorfeld wolle er ZBL-Geschäftsführer Winkler in eine Sitzung einladen. „Er kann uns dann Vor- und Nachteile aufzeigen. Sich als Stadt vom Verband loszulösen, ist sicherlich auch mit Risiken verbunden.“ Hager und er werden sich das weitere Vorgehen genau anschauen, um den Stadtrat für eine rechtzeitige Reaktion informieren zu können.

Die drei Zweckverbände Zweckverband Wasser/ Abwasser Bornaer Land (rund 75 Mitarbeiter) Bereich Trinkwasser: für circa 60 800 Einwohner; Mitglieder: Bad Lausick (nur Ortsteile Beucha, Kleinbeucha, Steinbach, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), Borna, Elstertrebnitz, Groitzsch, Großpösna (nur Ortsteil Dreißkau-Muckern), Kitzscher, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Pegau, Rötha. Bereich Abwasser: für circa 21 500 Einwohner; Mitglieder: Borna (ohne Ortsteile Eula, Haubitz, Gestewitz, Kesselshain/nördlich B 176, Neukirchen, Raupenhain, Wyhra, Zedtlitz), Neukieritzsch (nur Ortsteil Deutzen), Regis-Breitingen. Abwasserzweckverband Espenhain 16 Mitarbeiter; Betrieb der Anlagen über Dienstleistungsfirmen; für circa 38 000 Einwohner; Mitglieder: Bad Lausick (nur Ortsteile Beucha, Kleinbeucha, Lauterbach, Steinbach, Stockheim), Belgershain, Großpösna (nur Ortsteil Dreißkau-Muckern), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), Rötha, Neukieritzsch (ohne Ortsteil Deutzen), Borna (nur Ortsteile Eula, Haubitz, Gestewitz, Kesselshain/nördlich B 176, Neukirchen, Raupenhain, Wyhra, Zedtlitz), Kitzscher, Frohburg (nur Orteile Altottenhain, Elbisbach, Flößberg, Frankenhain, Hopfgarten, Nenkersdorf, Ottenhain, Prießnitz, Schönau, Tautenhain, Trebishain), Otterwisch. Abwasserzweckverband „ Weiße Elster“ acht Mitarbeiter; für circa 25 000 Einwohner; Mitglieder: Elstertrebnitz, Groitzsch, Pegau, Zwenkau

