Groitzsch

Mit „Abschied und Neubeginn“ kann die Veranstaltung am Sonnabend rund um das Groitzscher Großprojekt für die nächsten Jahre umschrieben werden. Die Stadt lädt von 9 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ins seit Jahren leer stehende Volkshaus am Schützenplatz ein. Zudem wird das Vorhaben Sanierung und Umbau vorgestellt, für das aktuell Kosten in Höhe von 5,3 Millionen Euro angenommen werden.

Frühere Gäste des „ Kulturtempels“ und neue Interessenten erhalten damit die Möglichkeit, sich drei Stunden im Gebäudekomplex umzuschauen. „Nach der erfolgten Entkernung erwartet die Besucher ein leer stehendes und sanierungsbedürftiges Objekt“, kündigt Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) an.

Bei der Besichtigung des Volkshauses ist besondere Vorsicht geboten

Dennoch rechnet er damit, dass hier viele Erinnerungen an einstige Feiern und (Tanz-)Veranstaltungen aufkommen werden. Bauamtsleiter Dirk Schmidt weist darauf hin, dass bei der Besichtigung besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit walten sollten. Schließlich sei das Ganze ja eine Baustelle.

Die beiden erhalten vor Ort Unterstützung vom Planungsbüro Rohling aus Jena, das das Projektkonzept erstellt hat, sowie von der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK), die die Groitzscher Stadtsanierung insgesamt betreut. Gezeigt werden unter anderem Grundrisse und erste Entwürfe für die Neugestaltung des Volkshauses.

Grafik aus dem Sanierungsprojekt zum Groitzscher Volkshaus, erstellt vom Planungsbüro Rohling AG (PBR) aus Jena: die Front zum Schützenplatz mit den hohen Fenstern, die aktuell noch von einem Anbau verstellt ist. Quelle: Stadtverwaltung/Büro PBR

Gelder fließen aus dem Fonds „Lebendige Stadt“

Bis zur tatsächlichen Umsetzung kann es laut Bürgermeister allerdings noch einige Zeit dauern. Dazu sei eine Aufstockung der Fördermittel erforderlich, die wohl aus dem Fonds „Lebendige Stadt“, dem angekündigten Nachfolge-Programm für „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP) kommen sollen. Vorerst sei nur der Abriss von nicht mehr benötigten Anbauten gesichert.

Grafik aus dem Sanierungsprojekt zum Groitzscher Volkshaus, erstellt vom Planungsbüro Rohling AG (PBR) aus Jena: der Grundriss mit den abzureißenden Anbauten (gelb markiert). Quelle: Stadtverwaltung/Büro PBR

Von Olaf Krenz