Groitzscher und Pegauer lassen Karneval online aufleben

Groitzsch/Pegau

Aktuell überwiegt bei den Närrinnen und Narren der Elsterregion die Trauer. Hätten sie doch jetzt mit Weiberfasching am Donnerstag, Jugendfasching am Freitag sowie den großen Umzügen am Sonntag die Hochphase der fünften Jahreszeit gehabt – wenn nicht Corona dazwischengegrätscht wäre. Also bleibt ihnen nur, in Erinnerungen zu schwelgen und auf Besserung zu hoffen. Mit Unterstützung in den sozialen Medien. Das soll die Stimmung aufhellen.

CSB-Rückblick mit Videoschnipseln

Der Carnevalsverein „Schnaudertaler Burgnarren“ (CSB) hat mit seinem Rückblick schon begonnen. Auf seinen Seiten bei Facebook und Instagram hat er zwei Videoschnipsel veröffentlicht, drei weitere sollen folgen. „Schön wars... Damals. Als Fasching noch möglich war“, heißt es dort. „Es kommen wieder bessere Zeiten... Wiprecht hellau!“

Premiere für Diashow des GCC

Eine Diashow mit Impressionen der vergangenen Umzüge hat der Groitzscher Carneval Club (GCC) zusammengestellt. Entstanden ist der Film „Die schönste Zeit im Jahr“. Hier müssen sich Interessenten allerdings noch ein paar Stunden gedulden. Die Premiere ist für Sonnabend, 19 Uhr, angesetzt, zu erreichen über Facebook und direkt bei Youtube. „Wir sehen uns alle 2022 wieder“, hofft der GCC, ...und dann, aber dann drehen wir den 2.Teil dieser Verfilmung!!! Greetzsch oho!“

Online-Party mit dem PKK

Generell recht rege informiert der Pegauer Karneval-Klub (PKK) über sich. Da aktuell die fünfte Jahreszeit nicht tobt, greift auch er auf „olle Kamellen“ zurück. So zeigt ein Zusammenschnitt Fotos und Videos vom Weiberfasching der Vergangenheit. Aber auch aktuelle „Zwischenrufe“ sind dabei. Und für Sonnabend, 20.30 Uhr, – wenn eigentlich die Feten nach dem Umzug laufen – ruft er zur Online-Party auf.

Von Olaf Krenz