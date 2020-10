Groitzscher verzichten auf Karneval-Herbst – Pegau trotzt Corona

Groitzsch/Pegau

Karnevalisten sind in der Regel humorvolle Gesellen. Heißt es zumindest. Doch bei diesen Aufs und Abs der Regelungen in der Corona-Zeit kann den optimistischsten Faschingsjüngern das Lachen vergehen. In ihren hiesigen Hochburgen Groitzsch und Pegau versuchen sie, dennoch eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Hier wie dort haben sie die neue Saison, die traditionell am 11.11. startet, im Blick – allerdings auf unterschiedliche Weise.

Keine Groitzscher Karneval im Herbst

Die beiden Vereine der Schusterstadt entschieden sich schweren Herzens fürs Aus der Eröffnung auf dem Markt und der Abendtermine in der Herbstphase. „Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, sagt Präsident Frank Neumann vom Carnevalsverein „Schnaudertaler Burgnarren“ (CSB). Die Narren kommen sich doch häufig näher, als jetzt angebracht ist. Und der Genuss von Alkohol trage nicht gerade dazu bei, Beschränkungen einzuhalten.

Zuvor hatten die Verantwortlichen die Absagen aus den Karnevalshauptstädten Köln, Düsseldorf, Mainz und dem thüringischen Wasungen registriert. Anders als dort hoffen sie aber darauf, im Januar/Februar 2021 doch noch vor Publikum auftreten zu können, meint Präsident Hendrik Fleischer vom Groitzscher Carneval Club (GCC).

Keine Ansage der Stadt – bisher

Die Stadt will die Entscheidung den Vereinen überlassen, „so weit möglich“, sagt Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). Gut findet er, dass die Klubs inzwischen ordentlich zusammenarbeiten, woran vor Jahren nicht zu denken gewesen war. Er ist jetzt beteiligt gewesen, als der GCC und der CSB eine Überraschung für etwas Aufmerksamkeit bei ihren Fans vorbereitet haben.

GCC und CSB arbeiten dennoch an Programmen

Untätig sind die Mitglieder auch sonst nicht. „Wir trainieren das neue Programm“, so Neumann. „Wir wollen sofort einsteigen, wenn es uns möglich ist.“ Das bestätigt Fleischer, dessen Truppe noch etwas von der 56. Saison mit dem aktuellen Motto „Trotz Sturm und Pandemie, der GCC feiert wie noch nie!“ haben will. War doch schon der „alte“ Straßenumzug im Februar im wahrsten Sinne „abgeblasen“ worden.

Pegau : PKK will dem Virus standhalten

Wie vor acht Monaten trotzt der Pegauer Karneval-Klub ( PKK) den Widrigkeiten. „Wir sind uns bewusst, dass die Gesundheit im Vordergrund steht. Wir gehen mit guten Ideen und Hygienekonzepten unsere 57. Saison an“, erklärt Sprecherin Francis Günther-Köhler. Zumindest was den 11.11. und den Abend des 14. November im Volkshaus betrifft. Wenn auch nicht alles Gewohnte dabei ist, soll Tanz, Gesang und gesprochenes Wort gut verpackt werden. „The Show must go on“ (Die Show muss weitergehen) heißt deshalb das geänderte Motto. Der Kartenverkauf läuft.

Von Olaf Krenz