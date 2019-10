Großdeuben: Einkaufsladen noch immer nicht in Sicht

Böhlen

Wer in Böhlens Stadtteil Großdeuben wohnt, muss bis ins kleinste Detail seinen Einkauf planen. Milch, Mehl, Knoblauch und Eier: Wer etwas vergisst, aber kochen will, steht vor einer Herausforderung. Denn der Weg zum nächsten Supermarkt ist weit. Und mit Fahrzeit verbunden. Entweder fahren die Bewohner in den benachbarten Markkleeberger Stadtteil Großstädteln oder nach Böhlen. Wobei die zweite Variante mögliche Wartezeiten an sechs Ampeln mit sich bringt.

Seit der Konsum in Großdeuben geschlossen wurde, gibt es in dem Stadtteil keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Sehr zum Ärger der mehr als 1500 Bewohner. Dabei gab es eine Variante, die über die Idee hinaus schon fast Formen angenommen hätte. Aber eben nur fast.

Claude Böhler, Bauträger der Wohngebiete in der Zeschwitzer Straße, kann sich seit geraumer Zeit vorstellen, einen kleinen Einkaufsladen zu schaffen. Bislang kam auch von Seiten der Böhlener Verwaltung und des Böhlener Rates Zustimmung zu dieser Überlegung, ein Ergebnis aber steht noch immer aus.

Bislang keine Gespräche mit interessiertem Discounter in Großdeuben

Was nicht zwingend an Böhler hängt. Zunächst sprang ein möglicher Investor ab, der auf einem Grundstück in der Zeschwitzer Straße ein Lebensmittelgeschäft bauen wollte. Grund dafür: Das Areal war wegen der fehlenden Genehmigung des Bebauungsplans bis Jahresende 2018 nicht bebaubar.

Und nun geht es für ihn nicht voran, weil sich laut Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) ein Discounter gemeldet habe, der Interesse bekundet hat. Allerdings musste der Rathauschef während der vergangenen Stadtratssitzung zugeben, dass sich die Kontakte dahingehend bislang in Grenzen gehalten haben. „Wir haben Herrn Böhler gebeten, erst einmal auszusetzen“, erklärte Berndt dem Gremium. Wenn der Discounter einen Rückzieher mache, bestehe immer noch die Möglichkeit, dass Böhler wieder einspringe.

Böhler will im Ort ein neues Lebensmittelgeschäft eröffnen

Böhler verfolgt seine Pläne dennoch weiter. Er habe, wie er während der Stadtratssitzung erklärte, einen Antrag gestellt, ein Grundstück an der Hauptstraße nahe des freien Gymnasiums zu kaufen. Das sei optimal gelegen für ein Geschäft. Zudem sei er mit zwei Bekannten im Gespräch, die dieses auch führen würden. „Aber ich muss jetzt erst einmal abwarten, was mit dem Grundstück passiert“, sagte er. Er werde dennoch zu seinem Wort stehen; er könne das Vorhaben umsetzen.

Von Julia Tonne