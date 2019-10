Böhlen

Innerhalb weniger Tage ist es erneut zu einem Unfall an der künftigen Anschlussstelle Zwenkau auf der Bundesstraße 95 gekommen. In Fahrtrichtung Chemnitz war am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr an der Ampelkreuzung in Höhe Großdeuben auf der rechten Fahrspur ein Lastwagen auf ein Auto aufgefahren und hatte das wiederum auf weitere Fahrzeuge davor geschoben. Insgesamt waren fünf Autos an der Karambolage beteiligt.

Ernsthaft verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert. Ebenso ist noch die genaue Ursache des Unfalls unbekannt.

Anschlussstelle B2/B95/S72 in Böhlen Großdeuben Quelle: Julia Tonne

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu einem erheblichen Stau, der bis hinter die Anschlussstelle der A 38 reichte. Autofahrer mussten sich 30 Minuten und länger gedulden.

Von Ekkehard Schulreich und Julia Tonne