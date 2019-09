Böhlen

Wer am frühen Mittwochabend auf der Bundesstraße 95 in Richtung Leipzig unterwegs war, brauchte Geduld. An der Anschlussstelle Großdeuben, wo die B 95 und die B 2 aufeinander treffen, kam es 16.40 Uhr zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Involviert waren ein Lastwagen und ein roter Opel Corsa, der quer auf der B 95 stand. Polizeiangaben zufolge hatte die Fahrerin, die auf der B 95 unterwegs war, beim Wechsel von der rechten in die linke Spur einen dort fahrenden Lkw übersehen. Das Fahrzeug wurde von dem Lastzug erfasst, dreht sich, gelangte dabei in den Linksabbiegerstreifen, wo es mit eine Kleintransporter und einem weiteren, wartenden PKW kollidierte. Die 53-jährige Corsa-Fahrerin wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Zwei Spuren wurden gesperrt, der Verkehr einspurig weitergeführt. Es kam zu erheblichen Staus.

Von Julia Tonne