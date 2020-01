Großdeuben: Spender für Konsum-Umbau gefunden

Böhlen

Es scheint, als würde man im Böhlener Stadtteil Großdeuben schneller wieder einkaufen können als erwartet. Denn die Interessengemeinschaft „Unser Großdeuben“ bekommt Unterstützung von ungewöhnlicher Seite. Claude Böhler, Bauträger zweier Wohngebiete in der Zeschwitzer Straße, will der IG mit finanziellen Mitteln unter die Arme greifen.

Genutzt werden soll das Geld für die Sanierung des bisherigen Konsumgebäudes. Bewohner des Stadtteils waren erst vor wenigen Wochen in der Region unterwegs, um bei Einzelhändlern und Gewerbetreibenden darum zu werben, im einstigen Konsum ein neues Geschäft zu eröffnen. Erfolg hatten die Großdeubener in Borna. Ina Elsner, Inhaberin des Bioladens, kann sich vorstellen, regionale und Bioprodukte künftig auch in Großdeuben anzubieten. Um ihrer Zusage Nachdruck zu verleihen, war sie gar kürzlich Zuschauerin der Stadtratssitzung.

Interessengemeinschaft braucht Spenden für schnellen Umbau

Allerdings will Elsner schneller in den Konsum einziehen als bisher möglich. Denn weil der Eigentümer selbst sanieren will, aber das dafür notwendige Geld noch fehlt, sucht die IG Spenden. Und eben hier kommt nun Böhler ins Spiel. Er hat sich bereit erklärt, eine größere Summe zur Verfügung zu stellen. „Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Interessengemeinschaft ihre Hausaufgaben macht“, macht Böhler deutlich. Dazu gehörten unter anderem der Umbau des Konsumgebäudes und die Gewährleistung einer Grundversorgung im Ort. Zudem müsse die IG klären, wer dem Spender eine Spendenquittung ausstellen könne.

Für Böhler hat das nach eigener Aussage den Vorteil, dass der Ort schneller einen neuen Einkaufsladen bekäme, als wenn er seine eigenen Pläne umsetzen würde. Die sahen den Neubau eines Geschäfts in der Zeschwitzer Straße auf dem Grundstück eines Garagenkomplexes vor. „Aber bis es eine Baugenehmigung gibt, der Bau steht und ein Lager geschaffen ist, dauert es bestimmt bis zu drei Jahre“, rechnet der Bauträger vor.

Bürgermeister fordert sichere Grundversorgung

Deshalb würde er seine Pläne etwas ändern und auf dem Areal statt eines Einkaufsladens ein Wohnhaus mit mehreren Wohnungen und einem Café bauen. „Allerdings warte ich jetzt erst einmal ab, was sich im Konsum tut“, sagt er. Die Zeit drängt auch für die Großdeubener. Seit vor zwei Jahren der Konsum schloss, gibt es keinen Einkaufsladen mehr in dem Ortsteil.

Bleibt die Frage, ob mit diesen Plänen und der Zusage von Böhler, Geld zu spenden, die Debatte um ein Grundstück nahe des Gymnasiums vom Tisch ist. Das stößt sowohl beim Träger des Gymnasiums, dem Verein Lernwelten, auf Interesse, um dort einen Anbau und eine Turnhalle zu realisieren, als auch bei der Stadt, der das Grundstück gehört. Nach wie vor fordert Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt, eine Grundversorgung sicherzustellen. Deshalb könne sich die Stadt vorstellen, das Areal für einen möglichen Discounter vorzuhalten. Laut Berndt habe sich auch schon ein interessiertes Unternehmen bei der Stadtverwaltung gemeldet, allerdings blieb der Rathauschef – obwohl mehrmals angekündigt – eine konkrete Vorstellung des Unternehmens in den vergangenen Stadtratssitzungen schuldig.

Von Julia Tonne