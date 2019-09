Großdeubener Wohngebiet wächst weiter – sieben neue Plätze

Böhlen

Wohin mit interessierten Neu-Böhlenern? Diese Frage treibt die Stadtverwaltung seit einiger Zeit um. Denn Böhlen wächst und wird immer beliebter bei Familien, die raus aus Leipzig und rein ins eher ländlich geprägte Umland wollen. Seit geraumer Zeit überarbeitet daher das Bauamt – mittlerweile unter Leitung von Jörg Ragnar Koper – den Flächennutzungsplan ( FNP). Während die Nachfrage nach Bauplätzen stetig steigt, hinkt das Angebot etwas hinterher.

Ein klein wenig Entspannung könnte nun die Idee bringen, das Wohngebiet in der Zeschwitzer Straße in Böhlens Stadtteil Großdeuben zu erweitern. Bauträger Claude Böhler, der bereits den ersten Abschnitt mit zwölf Grundstücken realisiert hatte und derzeit 30 weitere Grundstücke im zweiten Abschnitt folgen lässt, will nun die bisherige Ausgleichsfläche ebenfalls als Baugrundstücke ausweisen. Sieben Einfamilienhäuser könnten laut Koper auf der Fläche Patz finden.

Weiteres Bauland ist in Großdeuben schnell zu realisieren

„Im Flächennutzungsplan sind die Flächen für Baugrundstücke allerdings kontingentiert. Heißt, wenn wir in Großdeuben sieben weitere schaffen, fallen eben sieben an anderer Stelle weg“, erklärte der Bauamtsleiter kürzlich dem Technischen Ausschuss. Das könne möglicherweise Auswirkungen auf die Fläche westlich der Gauliser Straße haben. Die dortige rund 4,4 Hektar große Fläche ist bislang ein für die Landwirtschaft genutztes Feld in Privathand, könnte aber zu Bauland werden.

Allerdings gab Koper zu bedenken, dass die sieben Grundstücke in Großdeuben schneller zu realisieren seien als in der Gauliser Straße. „Das Vorhaben von Herrn Böhler bietet sich an, denn die Fläche ist mit geringem Aufwand zu erschließen“, machte auch Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) deutlich. Zumal die Erschließung für den zweiten Abschnitt längst begonnen habe.

Ausgleichsfläche für Bauland entsteht an anderer Stelle

Bislang war das Areal, das nun noch bebaut werden könnte, als Ausgleichsfläche für die vorherigen Abschnitte gedacht. „Aber das ist einfach zu ändern, die Ausgleichsfläche kann auch woanders entstehen“, sagte der Rathauschef. Wolfgang Kramer von der SPD-Fraktion hält den Vorstoß von Böhler für sinnvoll. „Wir sollten ihm keine Knüppel zwischen die Beine werfen“, betonte er während der Sitzung. Claude Böhler habe längst angefangen, in Großdeuben neue Wohngebiete zu schaffen, und komme damit gut vorwärts. „Wir haben nun einmal zu wenig Bauland. Böhlen braucht die Fläche“, ergänzte Kramer.

Böhler selbst spricht auf Nachfrage gar von rund 20 Grundstücken, die durch das Vorhaben zusätzlich entstehen könnten. „Und wegen der Ausgleichsfläche gibt es schon konkrete Überlegungen“, sagt er.

Von Julia Tonne