Großdeubener bekommen Shuttle-Service zu Nahkauf nach Großstädteln

Böhlen

Dass der Böhlener Stadtteil Großdeuben in absehbarer Zeit wieder einen Einkaufsladen bekommt, ist beschlossene Sache. Allerdings dürften bis zur Eröffnung noch einige Monate, wenn nicht gar ein bis zwei Jahre ins Land gehen. Weshalb eine Privatinitiative nun eine Lösung gefunden hat, um eben diese Wartezeit zu überbrücken. Ab 7. Januar wird ein Shuttle-Service von Großdeuben zum Nahkauf nach Markkleeberg-Großstädteln angeboten.

Jeden Donnerstag können Großdeubener um 10 Uhr am Gasthaus und um 10.05 Uhr am Gymnasium in den Shuttlebus steigen, bei Nahkauf einkaufen und sich um 11 Uhr wieder zurückbringen lassen. Die entstehenden Kosten übernimmt Thomas Sachse, Betreiber des Nahkaufs. Für diesen ist der Shuttle-Service nicht neu. „In Mittelsachsen biete ich das seit mehreren Jahren schon an“, macht er deutlich. Und das Angebot werde sehr gut angenommen. Weshalb Sachse damit rechnet, dass auch die Großdeubener von dem Shuttle rege Gebrauch machen werden.

Anzeige

Shuttle soll Erleichterung für ältere Großdeubener bringen

Vor Monaten bereits waren er und die Interessengemeinschaft (IG) Unser Großdeuben ins Gespräch gekommen, das letzte Treffen nun war der Startschuss in eine Zusammenarbeit. Zu dieser gehört auch der Böhlener Taxiunternehmer Andreas Backe. Er wird den Fahrdienst übernehmen – und die Rechnungen dafür an Sachse weiterleiten. „Bei Bedarf und auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie ist es vielleicht sogar denkbar, dass die Großdeubener Einkaufslisten Herrn Backe mitgegeben und er die Einkäufe dann individuell ausliefert“, sagt Babett Fichtner von der IG.

Der Konsum in Großdeuben schloss vor mittlerweile vier Jahren. Seitdem gibt es in dem Stadtteil keinen Einkaufsladen mehr. Quelle: Andreas Döring

Für sie und ihre Mitstreiter ist das neue Konzept ein Pilotprojekt und eine Premiere, „wir hoffen sehr, dass es vor allem für die älteren Mitbewohner im Ort eine Erleichterung darstellt“. Fichtner hofft aber auch, dass der eine oder andere Nutzer das Angebot so zu schätzen weiß, dass eine Spende für den Fahrer noch drin ist.

Neuer Einkaufsladen soll mit Schulanbau realisiert werden

Wie berichtet, soll in Zukunft der Träger des evangelischen Gymnasiums, der Verein Lernwelten, ein kleines Einkaufsgeschäft schaffen. Und zwar in dem geplanten Anbau oder in der Turnhalle, die der Verein auf dem benachbarten Grundstück errichten will. Der Stadtrat hatte erst in seiner Sitzung im November beschlossen, dass Lernwelten das kommunale Grundstück pachten könne. Dieser Lösung waren monatelange Debatten zum Verkauf des entsprechenden Areals vorausgegangen.

Von Julia Tonne