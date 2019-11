Großdeubener suchen selbst nach Betreiber für Einkaufsladen

Böhlen/Borna

In Böhlens Stadtteil Großdeuben hat die Interessengemeinschaft (IG) das nächste Kapitel in Sachen Einkaufsmarktaufgeschlagen. Bewohner des Stadtteils waren in der Region unterwegs, um bei verschiedenen Einzelhändlern und Gewerbetreibenden vorstellig zu werden und für ein Geschäft in Großdeuben zu werben.

Wenn auch einige laut Oskar Gläser, selbst Mitglied der IG, abgewunken hätten, habe es dennoch Interessenten gegeben. So könne sich eine Einzelhändlerin aus Borna vorstellen, eine Zweigstelle in Großdeuben zu eröffnen und dort ein Sortiment an Lebensmitteln anzubieten. „Das Konzept sieht ein hauptsächlich regionales und biologisches Angebot (Obst und Gemüse, Käse und Milchprodukte, Backwaren, Tiefgekühltes, Fleisch, Kosmetik) vor.

Darüber hinaus soll es ein angeschlossenes kleines Café mit frischem Kuchen sowie ein Bistro mit Mittagstisch auch mit Außenbewirtschaftung geben“, schreibt die Interessengemeinschaft in den sozialen Netzwerken. Standort soll das Gebäude werden, in dem bis Frühjahr 2017 der Konsum sein Domizil hatte – also direkt an der Hauptstraße.

Seit 2017 ist der Konsum in Großdeuben geschlossen. Das soll sich bald ändern. Quelle: Andreas Döring

Bornaer Einzelhändlerin will Markt schnell in Großdeuben eröffnen

Doch genau hier liegt der sprichwörtliche Hase im Pfeffer. Zwar würde sich der Eigentümer des Hauses auch ein neues Geschäft wünschen, allerdings will die Bornaer Einzelhändlerin schneller rein als möglich. „Das Gebäude muss zunächst saniert werden. Der Eigentümer will das aber selbst machen und braucht dafür entsprechend Zeit“, so Gläser.

Zeit, die wiederum die Händlerin nur bedingt hat. Damit der alte Konsum also schneller unter neuem Namen und unter neuem Betreiber wieder eröffnen kann, sollen nun – möglichst ortsansässige – Handwerker Hand anlegen. Dafür braucht es Geld. „Grob überschlagen, sind es um die 15.000 Euro“, rechnet Gläser vor.

Weil sich die Interessengemeinschaft Unterstützung von Seiten der Stadt Böhlen wünscht, wurde sie mit der Idee bei Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) vorstellig. Zudem starten die Mitglieder in absehbarer Zeit via Facebook einen Spendenaufruf unter „Unser Großdeuben“. „Wir hoffen, dass sich viele beteiligen, um so schneller gibt es in Großdeuben wieder einen Einkaufsladen“, macht Gläser deutlich.

Grundstück hinter dem Gymnasium Lernwelten als möglicher Standort

In den vergangenen Wochen war immer wieder ein Grundstück direkt hinter dem Gymnasium Lernwelten als möglicher Standort für ein Lebensmittelgeschäft im Gespräch. Was aus dem Areal wird, wenn der alte Konsum wieder belebt wird, bleibt abzuwarten.

Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt ist über die Umtriebigkeit der Großdeubener froh, wie er selbst sagt. „Ich begrüße solche Unternehmungen“, macht er deutlich. Die Idee, die ja schon Formen anzunehmen scheine, sei auf jeden Fall eine Option für die Versorgung des Stadtteils. Allerdings, ergänzt er, sehe er dennoch die Notwendigkeit einer Grundversorgung durch einen Discounter, „den Bedarf kann die Einzelhändlerin nicht vollständig abdecken“.

Von Julia Tonne