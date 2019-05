Pegau

Für zwei Tage wird das Zentrum der Elsterstadt fest in der Hand der Brandschützer und ihrer Gäste sein. Auf dem Kirchplatz haben schon Aufbauarbeiten für das große Fest „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pegau“ begonnen. Dessen Programm findet am Freitag und am Sonnabend statt. „Alle stehen in den Startlöchern“, sagt Stadt- und Ortswehrleiter Marco Becher. „Nun hoffen wir auf gutes Wetter und viele Besucher.“

150 Jahre: Gedenken, Ausstellung und Ehrungen

Die große Party startet mit zwei offiziellen feierlichen Elementen. Am Freitag, 17 Uhr, wird am alten Gerätehaus in der Ernst-Reinsdorf-Straße mit Kranzniederlegung und Schweigeminute gestorbener Feuerwehrleute gedacht. Im Anschluss wird dort eine Ausstellung zur Historie eröffnet. „Der Feuerwehrverein hat die verschiedenen Zeitabschnitte mit Exponaten nachgestellt“, sagt Becher.

„Auch die Sonderschau zum Jubiläum im Stadtmuseum wird an beiden Tagen geöffnet sein.“ Zudem gibt es eine Festveranstaltung auf Einladung im Volkshaus, bei der unter anderem verdienstvolle Kameraden ausgezeichnet werden. Zünftig gefeiert werden soll auch schon. 20 Uhr beginnt die Disco im Festzelt auf dem Kirchplatz. Ab 23 Uhr wird mit Marcapasos ein überregional bekannter DJ auflegen, House Music vom Feinsten.

Pegau feiert seine Feuerwehr

Am Sonnabend geht es ab 10 Uhr ganztägig rund auf dem Markt und dem Kirchplatz. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Polizei präsentieren ihre Technik, das DRK lädt zur Blutspende ein (im Volkshaus), es werden historische Brandschutzfahrzeuge gezeigt. Neben den Kinderangeboten Hüpfburg, Spritzspiele, Karussell, Schminken und Tombola kann der Nachwuchs gleich ab 10 Uhr an einer Stadtrallye der Jugendfeuerwehr teilnehmen.

Ab 14 Uhr zeigen die Einsatzkräfte eine Übung „ Feuerwehr im Wandel der Zeit“. Die Guggemusik Blablös (16 Uhr) tritt ebenso auf wie der Pegauer Karneval-Klub (17 Uhr). „Der PKK hat extra was auf uns zugeschnitten, hab ich läuten hören“, sagt Wehrleiter Becher. Und nach der Drumshow „Schwarz-Weiss“ der Groitzscher Spielleute (19 Uhr) bringt die Leipziger Band „The Beefees“ vor allem Rock ’n’ Roll auf die Bühne.

Einschränkungen für Verkehr

Das Ganze ist mit Park- und Verkehrseinschränkungen verbunden, für die Becher und seine Truppe um Verständnis bitten. Der Parkplatz neben der Kirche ist schon mit dem Festzelt belegt. Ab Freitag, 7 Uhr, ist wegen des weiteren Aufbaus keine Zufahrt über die Schlossstraße zum Kirchplatz möglich. Und schließlich ist am Sonnabend von 7 bis circa 19 Uhr der Durchgangsverkehr um Markt und Kirchplatz komplett untersagt.

Von Olaf Krenz