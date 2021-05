Große Sorgen im Gewerbeverein Groitzsch/Pegau – Chef Hager im Interview

Groitzsch/Pegau

„Click & meet“ oder „Click & collect“, Zutritt nur mit Impfpass, oder bleibt das Geschäft ganz geschlossen? Einkaufen war und ist in Corona-Zeiten eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Für viele Einzelhändler und Gewerbetreibende ist die Pandemie mittlerweile der größte Auftrags- und Jobkiller nach Amazon, Ebay und dem chinesischen Handelsriesen Alibaba geworden. Der Vorsitzende des Gewerbevereins Groitzsch/Pegau, Dieter Hager (65), befürchtet noch dramatischere Folgen.

Wie viele Mitglieder zählt der Gewerbeverein aktuell, und gab es im letzten Jahr vermehrt Austritte?

Wir sind knapp 80 Mitglieder. Die Zahl hält sich seit Langem die Waage. Es gab seit Beginn der Pandemie lediglich zwei Austritte, aber auch nur, weil die Mitglieder in den Ruhestand gegangen sind. Dafür haben wir im letzten Jahr ein neues Mitglied aus Groitzsch gewonnen.

Unzuverlässigkeit der Politik und Unplanbarkeit

Beschreiben Sie bitte die Stimmung unter den Gewerbetreibenden.

Die Unzuverlässigkeit der Politik und die Unplanbarkeit machen viele Menschen kaputt. Was gestern beschlossen wurde und richtig war, ist morgen schon veraltet und falsch. Man fühlt sich ein Stück weit hilflos und konnte monatelang absolut keine Prognosen oder Aussagen zum Beispiel über Laden- oder Restaurantöffnungen treffen. Für wen ist es genehmigt und für wen nicht, sind Corona-Tests nötig oder nicht und alle diese Dinge.

Allein schon die Wortwahl finde ich gruselig: Click & meet, Click & collect. Ältere Kunden wissen meist gar nicht, was damit gemeint ist. Man kann das auch mit einfachen Worten auf Deutsch sagen. Wer weiß, ob die Engländer so reden, wie wir glauben, reden zu müssen.

Wann hat sich der Gewerbeverein das letzte Mal persönlich getroffen?

Im Herbst. Die Aktivitäten des Vereins wie Versammlungen und Ausfahrten sind eingeschränkt. Und ich tue mich schwer damit, irgendetwas zu verkünden oder zu erklären, was dann doch wieder anders wird. Für Ende Mai war eine Ausfahrt ins Bauhaus nach Dessau geplant, die findet leider nicht statt.

Wie halten Sie Kontakt zu den Mitgliedern?

Der Vorstand hält derzeit keinen Kontakt. Sobald es aber möglich ist, würden wir gerne eine richtige Versammlung durchführen. Ich halte nicht viel von Videokonferenzen. Wenn man die Menschen persönlich sieht, hat das ein ganz anderes Niveau. Ich möchte den Leuten lieber live gegenübersitzen.

Berufsverbote durch die Hintertür

Hat es aufgrund des Lockdowns Härtefälle im Gewerbeverein Groitzsch/Pegau gegeben? Mussten Geschäfte oder Restaurants schließen?

Härtefälle sind mir nicht bekannt, aber das kann auch im Nachhinein noch kommen. Vielleicht tut sich mancher schwer damit zuzugeben: Wir haben es nicht geschafft! Ich denke hier zum Beispiel an die Gastronomen, die monatelang kein Einkommen hatten, aber ihre Mieten oder Pachten weiter bezahlen mussten. Wenn das Geld alle ist, ist es alle. Es kann jedenfalls nicht so weitergehen, dass Berufsverbote durch die Hintertür ausgesprochen werden.

Das Ladensterben hatte schon vor Corona begonnen...

...ja, vor allem durch den Internethandel. Corona hat ihm jetzt zusätzlich einen Schub verliehen. Die Menschen bestellen im Internet, bekommen die Pakete bis vor die Haustür geliefert und schätzen die Bequemlichkeit. Das ist nicht mehr aufzuhalten und schon gar nicht mehr zurückzudrehen. Das Ladensterben ist durch die Krise beschleunigt worden, und das macht mir Angst.

Große Nachfrage nach guten Wohnungen

Wie ist es um Ihre eigene Firma bestellt?

Über volle Auftragsbücher muss ich seit fünf Jahren nicht mehr nachdenken, als ich mit dem Bauunternehmen aufgehört hatte. Zwei jüngere Leute, die ehemals bei mir beschäftigt waren, haben sich jeder für sich selbstständig gemacht, sodass es mit dem Bauen in Groitzsch weitergeht. Da ich mit beiden in Kontakt bin, weiß ich über deren volle Auftragsbücher. Beide sind auch Mitglied im Gewerbeverein.

Sie sind aber doch noch im Geschäft?

Ich selbst betreibe mit einer Mitarbeiterin eine Wohnungsverwaltung unter dem alten Namen Baugeschäft Hager mit Wohnungen in der Umgebung, vor allem in Groitzsch, Pegau und Zwenkau für private Auftraggeber. Die Nachfrage nach Wohnungen in guter Qualität ist ungebrochen. Insbesondere große Wohnungen mit mehr als drei Zimmern sind Mangelware. Wir kümmern uns also um Vermietung, Betriebskostenabrechnung, Verkauf von Wohnungen und Grundstücken und um die ganzen Probleme, die Mieter und Eigentümer so haben. Mein Büro am Markt in Groitzsch ist auch geblieben. Corona konnte uns nicht ausbremsen, da wir ja insbesondere für die Mieter in Sachen Reparaturen und anderes erreichbar bleiben müssen.

Von Kathrin Haase