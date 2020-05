Große Veränderungen in Grundschulen: So lernen Viertklässler in Böhlen und Borna

Borna

Der Neustart an den Grundschulen erinnert ein wenig an den Start nach den Sommerferien. Alle sind aufgeregt, nach Wochen Freunde und Lehrer wiederzusehen, über den Schulhof zu toben, die Köpfe beim Lernen zusammen zu stecken. Doch diesmal ist alles anders, nichts ist mehr so wie noch wie vor einigen Wochen, sämtliche Abläufe sind umgekrempelt worden: die Klassen sind kleiner, der Tagesablauf ein anderer, Schränke stehen an anderer Stelle, Absperrbänder weisen den Weg. Und vor allem sind deutlich weniger Kinder im Schulhaus unterwegs als gewöhnlich.

Gerade einmal 56 Kinder sind es an der Grundschule Clemens Thieme in Borna Nord – nur die vierten Klassen dürfen wieder starten. Doch normaler Unterricht, wie ihn die Schüler kennen, findet nicht statt. Es fängt schon damit an, dass die zwei Klassen jeweils halbiert wurden, um den festgelegten Mindestabstand von 1,50 Metern in den Klassenräumen zwischen den Schülern einhalten zu können. Und es geht damit weiter, dass in den nächsten Tagen zunächst einmal der Fokus darauf liegt, den Wissensstand bei den Kindern zu erfahren. Darüber hinaus hat jedes Mädchen, jeder Junge einen Mundschutz dabei, der dann aufgesetzt werden muss, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Anzeige

Schulabläufe müssen vollkommen umgekrempelt werden

„Wir mussten jeden Ablauf komplett neu durchdenken“, sagt Schulleiter Christoph Arnold. Damit sich Hort- und Schulkinder – die ja alle im gleichen Gebäude untergebracht sind – nicht begegnen, gibt es eine strikte Trennung mithilfe von Klebemarkierungen und verschiedenen Eingängen. Damit sich die Lehrer nicht zu nahe kommen, ist das Lehrerzimmer auf den Flur gezogen. „Und damit wir die zwei Klassen auf vier Räume aufteilen konnten, mussten einige Schränke auf den Flur gestellt werden“, erzählt Arnold.

Weitere LVZ+ Artikel

Damit der Mindestabstand eingehalten werden kann, nutzen ursprünglich zwei Klassen nun vier Räume. Quelle: Julia Tonne

Vier Lehrer sind derzeit in der Clemens-Thieme-Schule im Einsatz, dazu eine Lehramtsanwärterin. Sie bereiten sich gemeinsam auf den Unterricht vor, um zunächst einen Überblick zu bekommen, welches Kind welche Lücken in Deutsch, Mathe, Sachkunde und Englisch hat. Zwei Kinder haben gravierende Lücken, „sie haben in den letzten Wochen gar nichts gemacht“, sagt Arnold. Er zeigt sich enttäuscht, dass das Interesse von Seiten der Eltern kaum da gewesen sei, „deren Kinder sind derzeit verlorene Kinder“. Die meisten Schüler aber seien dank der Kreativität der Lehrer sehr gut mitgekommen.

Fester Sitzplan und eine Bank für jedes Kind

Ein fester Sitzplan der Viertklässler – wobei jedes Kind einen eigenen Tisch für sich hat – ist für Arnold und sein Team das A und O, um mögliche Infektionsketten schnell erkennen zu können. „Wenn sich doch mal ein Schüler ansteckt, wissen wir sofort, wer in der Nähe gesessen hat.“ In den kommenden Wochen werde der Fach-Unterricht durch Lernblöcke ersetzt. Zwei am Vormittag seien Pflicht, ein dritter am Nachmittag werde von den Schülern freiwillig besucht.

LRS-Diagnostik beginnt am Montag wieder

Wie Arnold betont, könne nun auch die Diagnostik von Lese-Rechtschreib-Schwäche wieder beginnen. Am Montag solle es bereits losgehen – allerdings mit verkürztem Verfahren und über zwei Tage verteilt.

Robert, der am ersten Tag nach der Corona-Auszeit seinen zehnten Geburtstag feierte, war sichtlich glücklich, wieder in der Schule zu sein. Zwar sei er gut zuhause mit den Aufgaben zurecht gekommen, „aber ich habe meine Freunde, die Lehrer und auch den Unterricht vermisst“, sagt er.

In Böhlen werden drei vierte Klassen in acht Gruppen aufgeteilt

In der Böhlener Grundschule Pfiffikus sind seit Mittwoch wieder alle Lehrer an Bord, die drei vierten Klassen sind auf acht Gruppen aufgeteilt worden. „Je nach Leistungsstand“, sagt Schulleiterin Ingrid Tietze. Schon im Vorfeld sei bei den Familien nachgefragt worden, wie die Kinder zurecht gekommen seien. „So konnten wir uns schon vor Schulbeginn ein Bild machen und die Kinder aufteilen.“

Auch in der Schule Pfiffikus gibt es für Schüler und Hortkinder unterschiedliche Eingänge, selbst der Essenslieferant teilt die Bestellungen strikt auf und bringt die Essen jeweils ins Schulgebäude und in den Hort. „ Mundschutz müssen unsere Kinder dann tragen, wenn sie engen Kontakt zum Lehrer haben, zum Beispiel, wenn sie gemeinsam die Lösungen besprechen“, erklärt Tietze.

Böhlener Schulleiterin bedankt sich bei Eltern und Kindern

Sie ist vor allem dankbar dafür, dass die Familien die schwierige Zeit gut überstanden und die Kinder den Lernstoff so gut wie möglich bewältigt haben. „Ich kann den Eltern nur ein riesiges Dankeschön dafür sagen, dass sie ihre Kinder motiviert, ihnen zur Seite gestanden und bei vielen Fragen geholfen haben“, macht Tietze deutlich. Deshalb rechne sie damit, dass die Viertklässler – durchaus mit kleineren Lücken – auch gut durch den Rest des Schuljahres kommen würden.

Lesen Sie auch:

Von Julia Tonne