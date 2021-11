Pegau

Zahlreiche neue Verwaltungsvorschriften, der Anbau an die Grundschule, für den noch Geld benötigt wird, etliche Straßenbaustellen: Der Pegauer Karneval-Klub steht vor gewaltigen Aufgaben. „Die To-Do-Liste ist extrem lang“, sagte Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos), als er am Donnerstag, 11.11 Uhr, den Schlüssel für das Rathaus rausrücken musste.

Für den Rathauschef und seine Mitarbeiter brechen nun ruhigere Wochen an, schließlich kümmern sich ja bis Aschermittwoch die Narren um Haushalt, Verwaltung, Baumaßnahmen und Vorschriften. Hofft er. Und, dass der Klub zwei Millionen Euro für den Anbau an die Grundschule sammelt. „Die fehlen noch in unserer Stadtkasse“, sagte Rösel schmunzelnd.

Ob die Narren die Liste und Aufgaben allerdings so ernst nehmen, bleibt abzuwarten. Die Übernahme des Rathauses zeugte auf den ersten Blick jedenfalls nicht davon, dass sie mit neuem Schwung die Elsterstadt künftig so richtig gut voranbringen wollen. Eher geht es sinnlich zu: Das neue Prinzenpaar Saskia I. und Felix I. verkündete bei der Übernahme der Amtsgeschäfte erst einmal die Kussfreiheit.

Bürgermeister Frank Rösel (l.) rückt den Rathausschlüssel mit Vergnügen an Saskia I. und Felix I. heraus. Schließlich wartet ein Haufen Arbeit auf die Narren. Quelle: Jens Paul Taubert

PKK-Präsident: „The show must go on“

Mit ganz großem Tamtam wurden die beiden Hoheiten am frühen Morgen in der Nachbarstadt Groitzsch abgeholt, weil die Kieritzscher dort bei einem Elternpaar warteten. Und auch das Kinderprinzenpaar Solveig und Bruno wurde mit dem Pegauer Umzugswagen zum Marktplatz chauffiert.

Hier hatten sich schon weit vor 11.11 Uhr zahlreiche Pegauer eingefunden, um mit dem PKK in die 58. Saison zu starten. Gefeiert wurde ordentlich, auch unter Maßgabe des Abstandhaltens. „Denn: The show must go on“, verkündete PKK-Präsident Heiko Günther.

In den nächsten Wochen gehe es also darum, viel zu lachen, ab und an zu trinken, eine Menge Unfug zu machen. „Corona kann uns nicht erschrecken“, so der Klub-Chef. Dass die Narren nun wieder ganz persönlich den Rathausschlüssel abgeholt haben, freute Rösel in Anbetracht dessen, dass er im vergangenen Jahr den Schlüssel lediglich aus dem Fenster hatte schweben lassen, ganz besonders. „Da kann ich sicher sein, dass sie die Amtsgeschäfte wirklich übernehmen.“

Pegau ist die sexyste sächsische Stadt

Rösel gab zugleich einen Ausblick, was Pegau in den nächsten Wochen so bewegen wird. Oder auch nicht. „Die Regale für Nudeln und Klopapier sind nun nicht mehr leer. Jetzt fragt sich die Industrie, von wo bekomme ich Mikrochips her? Fehlende Mikrochips stellen unsere Stadt vor keine Probleme, unser Bratwurstgrill läuft mit Holzkohle von ganz alleene.“ Und das sei ja schließlich das Wichtigste. „Denn ich sag es Euch, Pegau ist die sexyste sächsische Stadt.“

Der PKK hofft nun darauf, dass die beiden neuen Prinzenpaare viele Auftritte auf den Bühnen der Stadt haben werden. Zumal sich beim Verein ein Generationenwechsel abzeichnet, der natürlich in die große weite Narrenwelt getragen werden will. So übernimmt von nun an René Voigtmann die Aufgaben des ersten Vorsitzenden, zu dessen Stellvertreter ist kürzlich Lukas Petzold berufen worden. Und für die Kasse zeichnet künftig Karin Kirmse verantwortlich. „Unser Heiko Günther aber bleibt Präsident. Wir müssen nur noch etwas auseinanderklamüsern, wer was zu tun hat“, machte Voigtmann vor versammelter Narren-Mannschaft deutlich.

Das neue Kinderprinzenpaar der 58. Saison: Solveig I. und Bruno I. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Julia Tonne