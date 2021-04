Großkonzerne-Tochter peilt Highspeed-Internet für Regis-Breitingen an

Regis-Breitingen

Ein Projekt für schnelles Internet ist in Regis-Breitingen in Sicht. Ein Unternehmen, das Glasfasernetze aufbaut und betreibt, hat sich in den vergangenen Wochen in der Stadt umgeschaut. Es ging um bauliche Gegebenheiten auf öffentlichem Grund in Vorbereitung einer Wirtschaftlichkeitsanlyse. In der Stadtratssitzung am Donnerstag soll das Vorhaben vorgestellt werden.

Mix von Glasfaser und Kupfer vorhanden

Im Vergleich zu anderen Kommunen gibt es in Regis-Breitingen, trotz ein paar „weißer Flecken“, zum großen Teil schon ein Breitbandnetz. Das ist vom Unternehmen Deutsche Telekom über das Vectoring-Verfahren geschaffen worden: Bis zu den Verteilerkästen an den Straßen wird nun Glasfaser genutzt, das letzte Stück in die Häuser liegen aber noch Kupferkabel. Das lässt Datenübertragungsraten bis 250 Megabit pro Sekunde im Download zu.

Technischer Stand heute schon viel weiter

Ein Vielfaches davon wird mit Glasfaser bis ins Gebäude erreicht. Dann sind gleichzeitig Online-Spiele, Film-Streaming, Fernsehen und auch Homeoffice (Computer-Arbeit zu Hause) möglich. Im Landkreis sind für ein solches Highspeed-, Hochgeschwindigkeits-Internet schon Firmen unterwegs (Deutsche Glasfaser, Envia-Tel).

Junge Firma bietet sich in Regis-Breitingen an

In Regis-Breitingen hat „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) vorgesprochen. Das ist ein gemeinsames Tochterunternehmen des Versicherungskonzern Allianz und der Telefónica Group, dem Telekommunikationskonzern (O2) mit Stammsitz in Spanien. Ende 2020 gegründet, ist UGG erst kurze Zeit am Markt. Die Firma wendet sich vor allem ländlichen Regionen zu, ohne Kosten für die Kommunen. Sie schafft nach eigenen Angaben das Netz und stellt diese Infrastruktur zur Nutzung bereit. Sogenannte Internetprovider (Dienstanbieter) schließen dann die Verträge mit den Kunden. Ob UGG tatsächlich im Pleißestädtchen zum Zuge kommt, ist aber noch offen.

