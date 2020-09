Rötha/Großpötzschau

„Diese große und großartige Projekt gehört normalerweise in ein Theater in der Stadt“, ist Falk Pidun überzeugt, der Vorsitzende des Fördervereins für die Kirche in Großpötzschau. Dass „erdnah, Part 1“ nun in der kleinen Dorfkirche aufgeführt wird, sei letztlich eine Folge der Corona-Situation.

Hinter dem Namen verbirgt sich eine Klanginstallation mit einem großen räumlichen Klangkörper, Sprache und Musik. Seit einigen Tagen bereiten der Komponist und Projektleiter Torsten Pfeffer, der bildende Künstler Andreas Schröder mit Unterstützung von Friederike Pidun und die Schauspieler Regina und Detlef Vitzthum die Installation vor.

Im Altarraum entstand ein Gebilde mit einer Art Käfig im Zentrum, der umgeben ist von allerlei Teilen aus Stein, Metall und Holz, von Sand und Erde, Seilen, Ästen und Zweigen.

Die Uraufführung von „erdnah, Part 1“ findet am 4. September ab 20 Uhr in der Kirche statt. Die Performance, die auf Klang, Gitarrenmusik und Sprache setzt, basiert auf einem Gedicht der portugiesischen Autorin Yvette Kace Centeno. Es geht um Themen wie Lebensalter, Wertevorstellungen, Körperlichkeit und Partnerschaft. „Damit wollen wir uns in einer eher stillen, intimen und vor allem versöhnlichen Weise künstlerisch auseinandersetzen“, kündigt Torsten Pfeffer an.

Von André Neumann