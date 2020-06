Großstolpener Feuerwehr übt am künftigen Löschfahrzeug

Nach etwa zwei Monaten corona-bedingter Ausbildungspause sind die Groitzscher Brandschützer wieder in ihren Dienst-Kalender eingestiegen. „Die Einsatzkräfte unsere sechs Wehren haben, wie vor der Pandemie üblich, jede zweite Woche Übungsdienst“, sagt Stadtwehrleiter Mike Köhler. Die Rückkehr dazu sei im März erfolgt. Hingegen werde weiterhin auf die Treffen der Jugendwehren und der Altersabteilungen verzichtet.

Allerdings werde bei der Aktiven-Ausbildung noch weiter auf die Abstandsregel und das Tragen der Masken geachtet. Das sei sicherlich kompliziert, aber zu meistern. Auf den viermal im Jahr angesetzten gemeinsamen Dienst von Groitzscher, Großstolpener, Berndorfer, Michelwitzer, Gatzener und Hohendorfer Floriansjüngern – wie etwa am 2. Juni – werde vorerst verzichtet. Die Wehren von Gatzen und Michelwitz, die beide recht klein und benachbart sind, üben aber zusammen.

Inhaltlich sei die Ausbildung einfach dort fortgesetzt worden, wo im März aufgehört werden musste. „Die verlorene Zeit aufzuholen, funktioniert nicht“, so Köhler. Die Kameraden opfern so schon viele Stunden ihrer Freizeit. „Und das Einsatzgeschehen lief ja weiter, sodass unsere Leute nicht völlig raus waren.“ Wobei die Floriansjünger in den letzten Wochen nach seinem Empfinden weniger ausrücken musste als zuvor. „Die Leute sind vielleicht vorsichtiger gewesen. Und der Verkehr war geringer.“