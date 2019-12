Großstorkwitz zieht nach Festjahr positive Bilanz

Pegau/Großstorkwitz

Hinter der alten Dame Großstorkwitz liegt ein aufregendes Jahr. Der 150-Seelenort zwischen Wiederau und Pegau feierte sein 900. Gründungsjubiläum und hatte dafür reichlich Gäste in die gute Stube eingeladen. Ihren Geburtstagskuchen verteilten die Großstorkwitzer in kleinen Appetithäppchen vom Frühjahr bis zum Herbst.

Um mit dem Festprogramm alle Generationen anzusprechen und möglichst viele Interessen zu bedienen, hatte das Vorbereitungskomitee um Gerhard Landgraf schon früh Ideen zusammengetragen. Mitglieder des Heimatvereins, des Ortschaftsrates und der Kirchgemeinde standen ihm dabei zur Seite und die Stadt Pegau hatte die Schirmherrschaft übernommen.

Sonnenschein über Großstorkwitz

Zehn Veranstaltungen stellte das Gremium insgesamt auf die Beine und war mit der Mischung offenbar gut gefahren. „Bei uns herrschte das ganze Jahr über Sonnenschein, im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne“, so Landgraf. „Wir sind förmlich über uns hinausgewachsen, aber es war alles in allem eine ganz schöne Knochentour“, zieht er nun Bilanz, nachdem im November das letzte Ständchen in der Dorfkirche verklungen ist.

Zur Galerie Großstorkwitz feierte in diesem Jahr seinen 900. Geburtstag. Da gab es viele Geschenke und so manches Event im Dorf.

Vorträge, Konzerte und das Dorffest

Los ging es am 18. Mai mit einem Eröffnungskonzert für Trompete und Orgel in der Leonhardikirche. Es folgten Geschichtsvorträge, Konzerte, unter anderem mit den Leipziger Rockmusikern Tino Standhaft und Norman Daßler oder Solokantaten des Barock, ein Reisebericht von Helene Klemm bis hin zum Abschlusskonzert mit dem Pegauer Elsterchor am 9. November. Im Schnitt zählte das Festkomitee 90 Besucher pro Veranstaltung.

„Besonders gemeinschaftsbildend waren die vor und nach den Abendveranstaltungen bei einem Glas Wein geführten Gespräche unter der Linde vor der Kirche“, sagt Landgraf.

Hilfe aus Wiederau und Weideroda

Im Mittelpunkt stand das Dorffest im Juni – mit Kutschfahrten, Puppenspiel, regionalen Händlern, Kinderspielen und einer Ausstellung alter Landtechnik. „Unsere Nachbarn aus Wiederau und Weideroda haben uns dabei toll unterstützt“, sagt der Organisator und dankt allen Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen. „Allen voran Helga und Detlef Heller für die Ausgestaltung unserer Kirche. Sie haben sogar die Künstler privat betreut, das ist ihnen gar nicht hoch genug anzurechnen.“

Wie jedes Geburtstagskind wurden auch die Großstorkwitzer mit Geschenken bedacht, etwa einer 2,10 Meter großen Sandsteinskulptur des Pegauer Künstlers Rainer Pleß Er hatte sie während des Bildhauer-Pleinairs im Klostergarten geschaffen. „Ein kleiner, dicker, zufriedener Mensch, der selbstvergessen und etwas nachdenklich in die Welt schaut“, sagt der Bildhauer und nennt sein eher philosophisches Werk „Blick in die Zukunft“.

Statt Blumen gab es für die alte Dame Großstorkwitz drei Bäume zum Geburtstag: eine Linde vom CDU-Ortsverband Pegau sowie einen Tulpenbaum und eine Silberpappel von den Nachbarn aus Wiederau und Weideroda. Zusammen mit einer Bank sind diese nun der neue Hingucker am Sportplatz.

Von Kathrin Haase