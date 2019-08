Neukieritzsch/Großzössen

Ein Feuerwehrauto macht Furore. Gemeint ist der Neuzugang in der Garage der Ortsfeuerwehr von Großzössen. Dort war am 29. Juni ein so genannter Gerätewagen Logistik 1 in Dienst gestellt worden. Besonderes Merkmal: ein absoluter Hingucker.

Es handelt sich um einen Pick-up der Marke Isuzu, aufgemöbelt zum weiß-roten Feuerwehrauto durch den entsprechenden Innenausbau und außen durch einen Designer. Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Autohaus, Spezialausbauer und Designer ist so gut gelungen, dass es sogar beim Fahrzeughersteller für Begeisterung sorgte.

Deswegen, so erzählt es Karsten Jockisch, Brandschutzmitarbeiter bei der Neukieritzscher Gemeindeverwaltung, trafen sich kurz nach der Übergabe an die Ortsfeuerwehr noch einmal der Autohändler und ein Mitarbeiter von Isuzu-Deutschland in Großzössen vor dem Gerätehaus zum Fototermin.

Branchenzeitschriften berichten über das Feuerwehrauto aus Großzössen

Unterdessen berichten auch Branchenzeitschriften wie das Magazin Brandschutz und andere über das neue Auto der Großzössener. Geschrieben hat die Artikel Mike Köhler, der beim Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Leipzig für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Gegenüber der LVZ bezeichnete er das Auto als „eine günstige Alternative zu einem Fahrzeug, das viel größer wäre, aber von der Gemeindefeuerwehr gar nicht ausgelastet würde.“

Tatsächlich sah der Brandschutzbedarfsplan einen Gerätewagen für die Großzössener Feuerwehr vor. Ein strukturmäßiger Wagen hätte laut Jockisch um die 100.000 Euro gekostet. Die Alternative, für die sich die Gemeinde Neukieritzsch entschied, liegt deutlich unter der Hälfte.

Pick-up ist schon 600 Kilometer gefahren

Ungefähr 600 Kilometer sei der Pick-up mittlerweile gefahren, sagt Großzössens Wehrleiter Klaus Gaßner. „Das Auto ist super, es ist alles in Ordnung.“ Zum Einsatz kam er auch schon bei einem Ödlandbrand in Lobstädt als Unterstützung der Lobstädter Wehr. Das genau sei der Einsatzzweck des Gerätewagens, sagt Jockisch: „Der Transport von Menschen und Technik zum Einsatzort.“

Klaus Gaßner hofft, mit dem neuen Wagen noch mehr junge Leute für den aktiven Dienst in der Ortswehr gewinnen zu können. Die werden in Großzössen nämlich gebraucht. Und zwar ganz dringend, wie er sagt und an die Einwohner appelliert, daran hänge letztlich sogar das Überleben der kleinsten Ortswehr von Neukieritzsch.

Die Feuerwehr hat hier 17 Mitglieder, davon nur neun aktive. Damit es mehr werden, sagt Gaßner, bemühe man sich, die Dienste so zu gestalten, dass die Bevölkerung etwas davon mitbekommt, also bewusst in der Öffentlichkeit zu agieren.

Von André Neumann