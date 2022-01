Grüner Strom vom Bockwitzer See: Borna will energieintensive Firmen locken

Borna

Wer sich Borna von Osten nähert, kann es kaum übersehen. Zwischen der Stadt und dem Bockwitzer See entsteht eine enorme Fotovoltaikanlage. Weitere sind in der Planung. Dahinter verbirgt sich nicht nur die Erzeugung von grünem Strom.

Die Fotovoltaikanlagen könnten zur Ansiedlung von Unternehmen führen, die genau auf diese Art von umweltfreundlicher Energie setzen, sagt Anja-Köhler-Damm, die Geschäftsführerin der Städtische Werke Borna (SWB). Das kommunale Unternehmen steckt mit hinter diesen Projekten und kooperiert dabei mit einheimischen Agrarbetrieben sowie der Leipziger Energie GmbH & Co. KG (LEG).

Mehrere hundert Megawattpeak Strom

In Endeffekt sollen im Bornaer Umland Fotovoltaikanlagen errichtet werden, die dereinst mehrere hundert Megawatt peak (MWp) Strom erzeugen könnten. Mit dieser Maßeinheit wird die Spitzenleistung von Solarmodulen angezeigt. Der Strom, der auf diese Weise erzeugt wird, soll zumindest in Teilen ins Bornaer Netz eingespeist werden. Seine Produktion in Borna könnte die Stadt auch zum Treiber für die Ansiedlung von Industrieunternehmen machen, erklärt die SWB-Chefin.

Vorgaben der EU

Möglich wird das aufgrund der neuen Taxonomie der Europäischen Union (EU). Das sind die politischen Vorgaben, welche Investitionen künftig noch gefördert werden. Dazu gehört in jedem Fall alles, was als „grün“ gilt. Und im Umkehrschluss bedeutet es, so Anja Köhler-Damm, dass die Nutzung konventioneller Energieträger immer unattraktiver für die Wirtschaft wird. Wenn Borna also zum Produktionsort von grünem Strom werden sollte, könnten sich im Zuge dessen auch Unternehmen hier ansiedeln.

Böden nur von mäßiger Qualität

„Energieintensive Unternehmen“, wie Anja Köhler-Damm betont. Deshalb sollen die neuen Fotovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen regionaler Landwirtschaftsbetriebe errichtet werden. Die seien auch deshalb gut dafür geeignet, weil die Böden rund um Borna nur mäßige Qualität haben, eine Folge des Bergbaus.

Vogelschutz an bestimmten Stellen

Allerdings kommt dafür längst nicht jede Ackerfläche in Frage. So gehe es an bestimmten Stellen auch um den Vogelschutz, sagt die SWB-Geschäftsführerin. Teile der Felder im Osten und Süden der Stadt sind Lebensraum von Saatgänsen, „und die brauchen bewirtschaftete Flächen“. Bedeutet: Hier werden die Äcker weiter landwirtschaftlich genutzt.

Strom für grünen Wasserstoff

Der grüne Strom, der schon in zwei Jahren bei Borna produziert werden soll, kann auch für die Herstellung grünen Wasserstoffs genutzt werden. Der gilt als Treibstoff der Zukunft. Dabei spielen fossile Energieträger wie Erdgas keine Rolle. Grüner Wasserstoff entsteht bei der Abspaltung von Wasserstoff aus Wasser beziehungsweise bei der Produktion von Biomethan.

Lange Lebensdauer

Dass das Projekt, bei dem die Errichtung der Fotovoltaikanlagen und möglicher Industrieanlagen durchaus parallel erfolgen soll, in jeder Weise nachhaltig ist, macht auch ein Blick auf die Betriebszeit dieser Solartechnik deutlich. Anja Köhler-Damm: „Die hat eine Lebensdauer von mindestens 25 bis 30 Jahren.“

Unterstützung von höchster Stelle in Sachsen

Unterstützung für die Pläne gibt es jedenfalls schon von höchster Stelle im Land. Sowohl das sächsische Wirtschafts- als auch das Umweltministerium zeigen sich sehr interessiert am Erfolg des Projektes, meint die Managerin.

